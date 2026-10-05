Мая Манолова, КЗП: Няма да има чадър над никой спекулант, потребителите трябва да са защитени

По темата за отношенията между търговските вериги и българските производители Манолова заяви, че проверките ще покажат „изкривения модел на търговия с храни“
Комисията за защита на потребителите е установила различия в начина, по който търговците на дребно са променяли цените на горивата през последните месеци. Това заяви председателят на КЗП Мая Манолова в ефира на „На фокус“. По думите й при бензина и дизела търговците са компенсирали поскъпването на едро, докато при пропан-бутана са отчетени по-високи надценки. „През следващата седмица ще изнесем целите данни по проверките, но това, което мога да кажа в аванс, е, че са установени по-ниски надценки при търговията с бензин и дизел.
Председателят на КЗП коментира и цените на храните, като посочи, че разликата между доходите и ценовото равнище поставя българските домакинства под сериозен натиск.
„Въпреки повишението на доходите през последните години, покупателната способност на България е все още 68% от средноевропейската. Така че сме на опашката по доходи и по това какво можем да си купим с тях“, каза тя. По думите й ценовото равнище при храните вече достига 93% от средноевропейското, което според нея „буквално смачква българските домакинства“. Манолова допълни, че започналите проверки в търговските вериги ще обхванат необоснованото увеличение на цените, нелоялните и заблуждаващите търговски практики, както и разликата между цените, на които производителите продават продукцията си, и тези на щандовете.
По темата за отношенията между търговските вериги и българските производители Манолова заяви, че проверките ще покажат „изкривения модел на търговия с храни“. Тя даде пример с български производители, които по думите й продават продукцията си на значително по-ниски цени, докато крайната цена за потребителите се увеличава многократно. Председателят на КЗП съобщи още, че предстоят проверки и в други сектори – сред тях мобилните оператори и банковите услуги, заради оплаквания за неравноправни клаузи и увеличаващи се такси.