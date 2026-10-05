Мая Манолова, КЗП: Няма да има чадър над никой спекулант, потребителите трябва да са защитени

По темата за отношенията между търговските вериги и българските производители Манолова заяви, че проверките ще покажат „изкривения модел на търговия с храни“

Комисията за защита на потребителите е установила различия в начина, по който търговците на дребно са променяли цените на горивата през последните месеци. Това заяви председателят на КЗП Мая Манолова в ефира на „На фокус“. По думите й при бензина и дизела търговците са компенсирали поскъпването на едро, докато при пропан-бутана са отчетени по-високи надценки. „През следващата седмица ще изнесем целите данни по проверките, но това, което мога да кажа в аванс, е, че са установени по-ниски надценки при търговията с бензин и дизел.

КЗП е извършила проверки в около 200 бензиностанции, след като дизелът достигна психологическата граница от 2 евро за литър. „Ако с 15% се е увеличила цената, на която влизат горивата в бензиностанциите, то те са сложили 10% увеличение на крайната продажна цена. Т.е. те са компенсирали и ако говорим в проценти, специално за дизела, наценката на бензиностанциите се е свила с около 40%, а за бензина около 30 и няколко процента“, обясни председателят на комисията. По-различна е картината при пропан-бутана, където по думите й средно надценките на търговците на дребно са се увеличили с около 20%. КЗП продължава да проверява дали това се дължи на обективни пазарни причини или става дума за спекулативно увеличение. При установени нарушения санкциите могат да достигнат до 10 хил. евро за всеки отделен продукт, но Манолова подчерта, че комисията ще подхожда внимателно, за да не се стига до фалит на малки бензиностанции.

Председателят на КЗП коментира и цените на храните, като посочи, че разликата между доходите и ценовото равнище поставя българските домакинства под сериозен натиск.

„Въпреки повишението на доходите през последните години, покупателната способност на България е все още 68% от средноевропейската. Така че сме на опашката по доходи и по това какво можем да си купим с тях“, каза тя. По думите й ценовото равнище при храните вече достига 93% от средноевропейското, което според нея „буквално смачква българските домакинства“. Манолова допълни, че започналите проверки в търговските вериги ще обхванат необоснованото увеличение на цените, нелоялните и заблуждаващите търговски практики, както и разликата между цените, на които производителите продават продукцията си, и тези на щандовете.

По темата за отношенията между търговските вериги и българските производители Манолова заяви, че проверките ще покажат „изкривения модел на търговия с храни“. Тя даде пример с български производители, които по думите й продават продукцията си на значително по-ниски цени, докато крайната цена за потребителите се увеличава многократно. Председателят на КЗП съобщи още, че предстоят проверки и в други сектори – сред тях мобилните оператори и банковите услуги, заради оплаквания за неравноправни клаузи и увеличаващи се такси.