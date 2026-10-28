Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Как се започва биологично производство и сертификация?

АктуалноБиопроизводствоЗемеделие
Агрозона
Агрозона
3 Минути

Какво е добре да знаят земеделските стопани за изискванията, преходния период и подготовката преди включване в система за контрол?

АКЦЕНТИ
Какви са основните изисквания?Какво представлява преходният период?Как да се подготви стопанството?Кога започва сертификацията?

Преминаването към биологично производство изисква предварително планиране, познаване на нормативните изисквания и организация на производствената дейност. Независимо дали става въпрос за растениевъдство, животновъдство или пчеларство, биологичният статус на продукцията се удостоверява чрез система за контрол и сертификация.

За стопаните, които обмислят подобна стъпка, е важно да разграничават подготовката на производството, преходния период и получаването на сертификат.

Какви са основните изисквания?

Биологичното производство в Европейския съюз се регулира основно от Регламент (ЕС) 2018/848 и свързаните с него нормативни актове. Национално законодателство –  Наредба 5/2019 на МЗХ.

При растениевъдството изискванията обхващат произхода на семената, поддържането на почвеното плодородие, използването на разрешени средства за растителна защита и забраната за употреба на синтетични пестициди и химически торове.

При животновъдството се прилагат правила за произхода и храненето на животните, условията на отглеждане достъп до открити площи или пасища и ветеринарните практики. 

За пчеларството – Определящо е местоположението на пчелина: в радиус от 3 км източниците на нектар и прашец трябва да са основно от биологични култури или естествена растителност. Восъкът от собствен градеж или закупен биологичен, са определени специфични изисквания към местоположението на пчелините и управлението на пчелните семейства.

Какво представлява преходният период?

Преходният период е времето, през което стопанството прилага правилата за биологично производство, но продукцията още не може да се продава като биологична. 

Продължителност на преходния период:

едногодишни култури: 2 години преди сеитбата

ливади и многогодишни фуражни култури: 2 години

трайни насаждения: 3 години преди първата биологична реколта

овце, кози, свине и животни за добив на мляко: 6 месеца

едър рогат добитък и еднокопитни животни, предназначени за производство на месо: 12 месеца

пчеларство: 12 месеца

Внимание: самото прилагане на биологични практики не поражда автоматично преходен период. Той започва едва след включването ви в системата за контрол.

 

Как да се подготви стопанството?

Преди започване на процедурата е необходимо да се определи кои площи, животни или дейности ще бъдат включени в системата за контрол.

Започнете да водите текущи записи – за обработки, торене, растителна защита, фураж, ветеринарни и пчеларски дейности, покупки и продажби. Те осигуряват проследимост на производството. 

Кога започва сертификацията?

Първата стъпка е изборът на контролиращо лице с разрешение за съответната дейност. Следва подаване на заявление, разглеждане на заявените дейности и сключване на договор за контрол и сертификация.

Началото на новия стопански цикъл е подходящ момент за планиране на прехода. Навременното включване в системата за контрол позволява производителите да съобразят приложимите срокове с производствените си планове.

Повече информация за изискванията и процедурата за сертификация: www.balkanbiocert.com

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
НАП провери 5 ресторанта в София и установи 16 нарушения
ДФЗ публикува резултатите от мониторинга на площите за Кампания 2026
Над 6,1 млн. евро за родители на неприети деца в ясли
Софийският икономически форум обсъди растежа на България
Avatar photo
Автор: Агрозона
Agrozona.bg e информационен сайт, който представя последните новини и анализи в сектор „Земеделие”, Хранително-вкусовата промишленост и предприемачество в селските райони. Тук ще откриете полезна информация, свързана с възможностите за национално и европейско финансиране на българските фермери, промени в българското и европейското законодателство и тенденциите в селското стопанство в България, Европейския съюз и по света.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
НАП провери 5 ресторанта в София и установи 16 нарушения
АктуалноБиопроизводствоЗемеделие
Как се започва биологично производство и сертификация?
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
ДФЗ публикува резултатите от мониторинга на площите за Кампания 2026
АктуалноАкцентиПолитика и факти
Над 6,1 млн. евро за родители на неприети деца в ясли
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Софийският икономически форум обсъди растежа на България

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама