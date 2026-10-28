Как се започва биологично производство и сертификация?

Какво е добре да знаят земеделските стопани за изискванията, преходния период и подготовката преди включване в система за контрол?

Преминаването към биологично производство изисква предварително планиране, познаване на нормативните изисквания и организация на производствената дейност. Независимо дали става въпрос за растениевъдство, животновъдство или пчеларство, биологичният статус на продукцията се удостоверява чрез система за контрол и сертификация.

За стопаните, които обмислят подобна стъпка, е важно да разграничават подготовката на производството, преходния период и получаването на сертификат.

Какви са основните изисквания?

Биологичното производство в Европейския съюз се регулира основно от Регламент (ЕС) 2018/848 и свързаните с него нормативни актове. Национално законодателство – Наредба 5/2019 на МЗХ.

При растениевъдството изискванията обхващат произхода на семената, поддържането на почвеното плодородие, използването на разрешени средства за растителна защита и забраната за употреба на синтетични пестициди и химически торове.

При животновъдството се прилагат правила за произхода и храненето на животните, условията на отглеждане достъп до открити площи или пасища и ветеринарните практики.

За пчеларството – Определящо е местоположението на пчелина: в радиус от 3 км източниците на нектар и прашец трябва да са основно от биологични култури или естествена растителност. Восъкът от собствен градеж или закупен биологичен, са определени специфични изисквания към местоположението на пчелините и управлението на пчелните семейства.

Какво представлява преходният период?

Преходният период е времето, през което стопанството прилага правилата за биологично производство, но продукцията още не може да се продава като биологична.

Продължителност на преходния период:

едногодишни култури: 2 години преди сеитбата

ливади и многогодишни фуражни култури: 2 години

трайни насаждения: 3 години преди първата биологична реколта

овце, кози, свине и животни за добив на мляко: 6 месеца

едър рогат добитък и еднокопитни животни, предназначени за производство на месо: 12 месеца

пчеларство: 12 месеца

Внимание: самото прилагане на биологични практики не поражда автоматично преходен период. Той започва едва след включването ви в системата за контрол.

Как да се подготви стопанството?

Преди започване на процедурата е необходимо да се определи кои площи, животни или дейности ще бъдат включени в системата за контрол.

Започнете да водите текущи записи – за обработки, торене, растителна защита, фураж, ветеринарни и пчеларски дейности, покупки и продажби. Те осигуряват проследимост на производството.

Кога започва сертификацията?

Първата стъпка е изборът на контролиращо лице с разрешение за съответната дейност. Следва подаване на заявление, разглеждане на заявените дейности и сключване на договор за контрол и сертификация.

Началото на новия стопански цикъл е подходящ момент за планиране на прехода. Навременното включване в системата за контрол позволява производителите да съобразят приложимите срокове с производствените си планове.

Повече информация за изискванията и процедурата за сертификация: www.balkanbiocert.com