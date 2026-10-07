Мая Манолова, КЗП: Наложихме 95 хил. евро санкции на три от големите търговски вериги заради нелоялни търговски практики

Промоционални масло и захар без наличности и неверен произход на зеленчуци са сред нарушенията

Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи общо 95 хиляди евро санкции на три от големите търговски вериги у нас. Причина за глобите са установени нелоялни търговски практики в различни обекти на веригите.

В едната търговска верига е обявена промоция на чисто масло. В периода на промоцията то не е било достъпно за потребителите, установяват проверките на КЗП. За същата практика тази верига има издадена заповед още през 2015 г., чието нарушаване обуславя най-висок размер на глобата. Аналогичен е случаят и с друга верига, в която обаче нелоялната търговска практика е приложена към обявена промоция на захар. В периода на промоцията инспекторите на КЗП установяват, че захарта не е налична. За същата нелоялна търговска практика веригата има заповед от КЗП още от 2016 г. Неспазването на заповедта е основание, в настоящия момент, за налагане на най-висок размер на глобата.

В третата верига инспекторите на КЗП установяват друг вид нелоялна търговска практика – различни видове зеленчуци са обявени с държава на произход, неотговаряща на реалната, което заблуждава потребителите и е основание за санкция. На тази верига е наложена максималната глоба, предвидена по закон.

„Наложихме 95 хил. евро санкции на три от големите търговски вериги заради нелоялни търговски практики. Когато един търговец обявява стока на промоционална цена, потребителят трябва реално да има възможност да я купи. При проверките ни установихме два такива случая – в едната верига с обявена промоция на масло, а в друга – на захар. В периода на “промоциите” продуктите не са били налични.“ Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова.

„И в двата случая става дума за практики, за които КЗП вече е издавала заповеди за забрана за същите търговци, съответно още през 2015 и 2016 г. Повторното им прилагане е основание за налагането на най-високите предвидени в закона санкции. В трета голяма търговска верига нашите инспектори установиха, че зеленчуци са били обозначени с държава на произход, която не отговаря на действителната. И за това нарушение е наложена максималната санкция, предвидена от закона Междувременно проверките на КЗП във веригите продължават с пълна пара,“ обясни Манолова.