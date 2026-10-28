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НАП провери 5 ресторанта в София и установи 16 нарушения

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Хотел от световна верига издавал имитация на касови бележки

Само за един ден – вчера, 27 ноември, инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ в НАП провериха 5 известни столични ресторанта и разкриха 16 нарушения. Сред тях са неиздаване на касова бележка, разминаване между маркираните суми на фискалното устройство и наличностите в касата, предоставяне на нефискален бон и други.

Три са нарушенията, разкрити от служителите на НАП при контролни действия през уикенда в хотел, представител на световна верига. Те са отново неиздаване на касови бележки, издаване на нефискален бон и разминаване в касовите наличности и отразените стойности в касовия апарат.

Проверките в заведенията и хотела са стартирали с контролни покупки, извършени от „таен клиент“, при три от които след заплащане на сумата не е бил издаден фискален бон или при поискване на касова бележка от тайния клиент е получил имитация, издадена от нефискален принтер.

За установените нарушения в хотела и столичните ресторанти може да бъде наложена административна мярка „запечатване на обект“.

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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