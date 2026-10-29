Копа-Коджека: Над 20% по-малко средства за ОСП след 2027 г.

Земеделските организации предупреждават за риск от сериозни бюджетни съкращения въпреки частичното споразумение за правилата на политиката

Съветът на ЕС постигна частично споразумение по правилата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г., но финансирането й остава неясно. Европейските земеделски организации Копа-Коджека предупреждават, че според бюджетните сценарии, които цитират, средствата за земеделие могат да намалеят с над 20% в повечето държави членки. Организациите отчитат напредък по някои технически въпроси, но смятат, че без яснота за бюджета, общия характер на политиката и начина на прилагането й не може да се осигури необходимата предвидимост за земеделските производители и кооперативите.

Напредък по техническите въпроси, но остават сериозни проблеми

Копа-Коджека признават усилията на ирландското председателство на Съвета на ЕС и подобренията спрямо първоначалните предложения на Европейската комисия. Като положителни стъпки те определят напредъка по дефинициите за допустимите хектари и активните земеделски стопани, диференцирането на подпомагането на доходите на площ и разпоредбите, свързани със земеделските производители в пенсионна възраст. Въпреки това остават съществени недостатъци. Организациите изразяват опасения относно проверките на земята, с която разполагат земеделските стопани, изискванията за управление на стопанствата, включително прилагането на принципа „да не се нанасят значителни вреди“, както и свързаните с тях системи за контрол и санкции.

Според Копа-Коджека трябва да бъдат решени и въпросите, свързани с признаването на земеделските кооперативи при инвестиционното подпомагане и с управлението на риска. Организациите подчертават, че реформа, представяна като опростяване, не бива да води до повече административна сложност, допълнителни проверки и несигурност за земеделските производители.

Три ключови гаранции за бъдещето на ОСП

Копа-Коджека настояват за три основни гаранции:

Запазване на общия характер на ОСП като обща политика на Европейския съюз.

Достатъчен бюджет, който поне да запази сегашната си реална стойност с отчитане на инфлацията.

Защита на финансовите ресурси за селските райони и междинния преглед на бюджета, така че средствата да бъдат предназначени за ОСП и да не се пренасочват към други политики.

Организациите настояват целта от 10% за селските райони и ресурсите, свързани с междинния преглед, да бъдат защитени. Това са техни искания, а не потвърждение, че средствата вече са окончателно гарантирани.

Според Копа-Коджека е неприемливо правилата на дадена политика да се договарят без яснота за финансовите ресурси, с които тя ще бъде прилагана. Организациите критикуват подхода на Европейската комисия за включване на ОСП в по-широка финансова рамка, тъй като според тях това намалява видимостта и предвидимостта на подкрепата за земеделието. Те предупреждават, че цитираните бюджетни сценарии сочат възможно съкращаване на средствата с над 20% в повечето държави членки. Това е оценка на Copa и Cogeca, а не окончателно договорено намаление.

Земеделският сектор настоява за промени

След приемането на Стокхолмската декларация на 15 октомври 2026 г. членовете на Копа-Коджека продължават да настояват за промени в предложенията за бъдещата ОСП. Организациите предупреждават, че в условията на сложна геополитическа обстановка и нарастващи предизвикателства пред европейското земеделие секторът се нуждае от предвидима регулаторна среда и стабилно финансиране. Докато Европейският парламент подготвя позицията си, евродепутатите имат ключова роля за отстраняването на недостатъците в предложенията на Европейската комисия.

Предстоящите тристранни преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия трябва да доведат до съществени промени, призовават Копа-Коджека.Според организациите земеделските производители и кооперативите се нуждаят от достатъчно средства и предвидимост, за да продължат да произвеждат, да инвестират и да запазят конкурентоспособността си.