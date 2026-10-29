Въглеродно земеделие
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Абровски: МЗХ продължава подготовката за новия програмен период на ОСП

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Постигнатото ни дава по-голяма увереност, че по-голямата част от промените в регламентите на ниво ЕС няма да бъдат приети, заяви земеделският министър

„Съветът на ЕС по земеделие и рибарство постигна частичен общ подход по предложението за регламент за определяне на условията за прилагане на подкрепата от Съюза за Общата селскостопанска политика (ОСП).“ Това съобщи в профила си в социалната мрежа Facebook земеделският министър Пламен Абровски. Той обясни и защо подходът е частичен.

„Защото част от текстовете на регламента, например тези, които се отнасят до таваните на плащанията, ще бъдат обсъдени и решени заедно с Многогодишната финансова рамка, в друг формат. Какво постигна България? Запазване на преходната национална помощ с намаляващ бюджет до 2032 г. Признаване на маслодайната роза като уникално растение не само за България, но и за целия Европейски съюз, както и включването й в подпомагането по ОСП,“ разясни Абровски.

Земеделският министър съобщи, че МЗХ продължава работата по подготовката за новия програмен период. „Постигнатото ни дава по-голяма увереност, че по-голямата част от промените в регламентите на ниво ЕС няма да бъдат приети,“ заяви Абровски.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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