Абровски: МЗХ продължава подготовката за новия програмен период на ОСП

Постигнатото ни дава по-голяма увереност, че по-голямата част от промените в регламентите на ниво ЕС няма да бъдат приети, заяви земеделският министър

„Съветът на ЕС по земеделие и рибарство постигна частичен общ подход по предложението за регламент за определяне на условията за прилагане на подкрепата от Съюза за Общата селскостопанска политика (ОСП).“ Това съобщи в профила си в социалната мрежа Facebook земеделският министър Пламен Абровски. Той обясни и защо подходът е частичен.

„Защото част от текстовете на регламента, например тези, които се отнасят до таваните на плащанията, ще бъдат обсъдени и решени заедно с Многогодишната финансова рамка, в друг формат. Какво постигна България? Запазване на преходната национална помощ с намаляващ бюджет до 2032 г. Признаване на маслодайната роза като уникално растение не само за България, но и за целия Европейски съюз, както и включването й в подпомагането по ОСП,“ разясни Абровски.

Земеделският министър съобщи, че МЗХ продължава работата по подготовката за новия програмен период. „Постигнатото ни дава по-голяма увереност, че по-голямата част от промените в регламентите на ниво ЕС няма да бъдат приети,“ заяви Абровски.