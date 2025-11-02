Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Над 500 участници изучаваха природата чрез сетивата си в Зооцентъра в Добрич

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Проектът стартира с интерактивното събитие „На лов за природни съкровища“, в което семейства с деца търсиха следи от животни и събираха природни материали, част от които влязоха в приложение за тактилната пътека

Центърът за защита на природата и животните в Добрич се превърна в споделено пространство за всички любители на природата като част от проекта „Природен компас“ на сдружение „Живица-Добрич“. Той е реализиран с подкрепата на Vivacom Регионален грант. В рамките на шест месеца – от май до октомври в него се проведоха над 15 събития, които ангажираха десетки семейства, деца, експерти и доброволци в създаването на среда за сетивно учене и откривателство.

Акцент бе събитие със зеленото училище на зооцентъра за опръстеняването и освобождаването на птици, които са реабилитирани в спасителния център с помощта на Опръстенителния орнитологичен лагер на Дуранкулашкото езеро – момент, който остави силен отпечатък у всички участници.

Проектът стартира с интерактивното събитие „На лов за природни съкровища“, в което семейства с деца търсиха следи от животни и събираха природни материали, част от които влязоха в приложение за тактилната пътека. Последваха творчески работилници и беседи, посветени на природата и детското развитие. Над 110 доброволци се включиха в изграждането на сетивна пътека и гнездо за щъркели, за да се подкрепи дейността на зооцентъра. Поредица от експедиции на тема „Растения“ и „Животни“ въведе участниците в света на местната флора и фауна.

Акцент бе събитие със зеленото училище на зооцентъра за опръстеняването и освобождаването на птици, които са реабилитирани в спасителния център с помощта на Опръстенителния орнитологичен лагер на Дуранкулашкото езеро – момент, който остави силен отпечатък у всички участници.

„За нас „Природен компас“ не е просто проект, а процес на връзка – между децата и земята, между поколенията, между хората и природата. Облагородихме пространство в Зооцентър Добрич, в което ученето е преживяване, а всяко дете може да открие света със своите сетива. Сдружение „Живица“ вярва, че „Природен компас“ ще остане пътека за откриване в бъдеще“, споделят от екипа на Сдружение „Живица – Добрич“.

Финалът на проекта бе отбелязан с Фестивала „Компас на сетивата“, който събра над 250 участници в специално създадени зони за преживяване с петте сетива – слух, зрение, обоняние, вкус и допир. Посетителите преминаха боси по новоизградената тактилна пътека, стимулирана всички сетива по зони, експериментираха с природни елементи и се включиха в звукова медитация.

Обратната връзка от участниците бе изключително положителна. Посетителите определиха преживяването като „различно, вдъхновяващо и обединяващо“. Особено трогателен бе отзивът на преподавател, работещ с деца със специални потребности, който подчерта колко ценна ще бъде пътеката за сетивната интеграция и самочувствието на учениците му.

Автор: Мариана Климентиева
