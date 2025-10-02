Въглеродно земеделие
38,3 млн. лв. за Добрич и региона: Партньори представят комбинираната концепция “Интегрирани хоризонти”

Община Добричка обсъжда мащабен проект

На 7 октомври 2025 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала Община Добричка, ет. 1 ще се проведе публично обсъждане на концепция BG16FFPR003-2.003-0022 „Интегрирани хоризонти за Североизточна България“ с широката общественост на Община Добричка.

Поканени са всички заинтересовани граждани, институции, организации и представители на бизнеса. Комбинираната концепция е насочена към подобряване на условията за живот, образование, здравеопазване и социална грижа чрез прилагане на териториално чувствителен и партньорски подход, който мобилизира местните ресурси, човешкия капитал и експертния потенциал на всички участници.

Тя е разработена в партньорство между Община град Добрич, Община Добричка, МБАЛ – Добрич, Висше училище по мениджмънт – Варна и Търговско-промишлена палата – Добрич. В нея са обединени единадесет проектни идеи от различни сектори с общ бюджет от 38,3 млн. лв., изцяло безвъзмездни средства.

С планираните дейности можете да се запознаете от презентацията на следния линк: https://youtu.be/jWlTsWEJygo

В срок до 20 октомври 2025 г., всеки заинтересован, може да направи препоръки, възражения, предложения или коментари чрез попълване на онлайн анкета на следния линк https://forms.gle/XWWEiXYBfjGxUrZm6 или чрез електронната поща на ОИЦ-Добрич: [email protected].

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

