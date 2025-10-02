38,3 млн. лв. за Добрич и региона: Партньори представят комбинираната концепция “Интегрирани хоризонти”

Община Добричка обсъжда мащабен проект

На 7 октомври 2025 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала Община Добричка, ет. 1 ще се проведе публично обсъждане на концепция BG16FFPR003-2.003-0022 „Интегрирани хоризонти за Североизточна България“ с широката общественост на Община Добричка.

Поканени са всички заинтересовани граждани, институции, организации и представители на бизнеса. Комбинираната концепция е насочена към подобряване на условията за живот, образование, здравеопазване и социална грижа чрез прилагане на териториално чувствителен и партньорски подход, който мобилизира местните ресурси, човешкия капитал и експертния потенциал на всички участници.

Тя е разработена в партньорство между Община град Добрич, Община Добричка, МБАЛ – Добрич, Висше училище по мениджмънт – Варна и Търговско-промишлена палата – Добрич. В нея са обединени единадесет проектни идеи от различни сектори с общ бюджет от 38,3 млн. лв., изцяло безвъзмездни средства.

С планираните дейности можете да се запознаете от презентацията на следния линк: https://youtu.be/jWlTsWEJygo

В срок до 20 октомври 2025 г., всеки заинтересован, може да направи препоръки, възражения, предложения или коментари чрез попълване на онлайн анкета на следния линк https://forms.gle/XWWEiXYBfjGxUrZm6 или чрез електронната поща на ОИЦ-Добрич: [email protected].