Отпускат над 5 млн. лв. безвъзмездна помощ за модернизиране на предприятия в област Добрич

53 малки предприятия в област Добрич са сключили договори за финансиране по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. Проектите са на обща стойност 6,8 млн. лв., като безвъзмездната помощ е над 5 млн. лв. или 75% от стойността.

Най-голям брой проекти ще бъдат реализирани в гр. Добрич – 44, в гр. Каварна са 3 и 2 в гр. Балчик. По един проект ще бъде изпълнен в град Шабла и в селата Кранево, Тополи и Дуранкулак. Значителна част от одобрените бенефициенти са семейни предприятия развиващи дейност в секторите строителни дейности, ресторантьорството, производство на стоки за бита и промишлеността, счетоводни услуги, и др.

Безвъзмездната финансовата подкрепата към тях е между 15 хил. лв. и 150 хил. лв. за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите. Средствата ще бъдат инвестирани в закупуването на машини, оборудване, съоръжения, специализиран софтуер, ИКТ системи/модули, както и за създаване на онлайн магазин.