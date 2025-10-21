Въглеродно земеделие
Отпускат над 5 млн. лв. безвъзмездна помощ за модернизиране на предприятия в област Добрич

Най-голям брой проекти ще бъдат реализирани в гр. Добрич – 44, в гр. Каварна са 3 и 2 в гр. Балчик

53 малки предприятия в област Добрич са сключили договори за финансиране по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по  Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. Проектите са на обща стойност 6,8 млн. лв., като безвъзмездната помощ е над 5 млн. лв. или 75% от стойността.

Най-голям брой проекти ще бъдат реализирани в гр. Добрич – 44, в гр. Каварна са 3 и 2 в гр. Балчик. По един проект ще бъде изпълнен в град Шабла и в селата Кранево, Тополи и Дуранкулак. Значителна част от одобрените бенефициенти са семейни предприятия развиващи дейност в секторите строителни дейности, ресторантьорството, производство на стоки за бита и промишлеността, счетоводни услуги, и др.

Безвъзмездната финансовата подкрепата към тях е между 15 хил. лв. и 150 хил. лв. за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите. Средствата ще бъдат инвестирани в закупуването на машини, оборудване, съоръжения, специализиран софтуер, ИКТ системи/модули, както и за създаване на онлайн магазин.

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

