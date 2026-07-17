Огнена Марина и силата на живия огън: Православните християни почитат света мъченица Марина

Днес приключват Горещниците – време за ритуали за здраве, любовни магии и строги забрани за работа, а имен ден празнуват Марин, Марина и Маринела

Православните християни почитат днес паметта на света Марина. Тя е родена в Антиохия и е дъщеря на жрец идолопоклонник. Загинала мъченически едва на 16 г. (около 270 г.). За българина тя е Огнена Марина, символ на небесния огън, покровителка на жътвата, нивите и сеитбите.

В едната си ръка държи дявола за косата, с другата го удря с дърво по главата. Изобразяват я на трон, лявата ръка е пред гърдите, в дясната държи кръст.

Горещниците – 15, 16 и 17 юли, народът ни празнува в чест на огнената слънчева стихия. Дните са посветени на християнските светци Юлия, Марина и Емилиян. Най-строго се почитат първия и третия горещник. Знае се, че каквото и да се изработи в тези дни, ще изгори. Не се ходи пеш. Жените не се захващат с никакви ръкоделия.

На 17 юли се пали новият жив огън. Той се прескача за здраве и от хора, и от животни. От него всеки взима, за да запали домашното огнище. Казват, че през тези дни и от най-засъхналите корита бликва вода и който се окъпе в тази топла вода, няма да боледува през цялата година. Започват седенките, изпълнени с магии за любов.

Днес имен ден празнуват всички с имената Марин, Марина, Маринела.