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Огнена Марина и силата на живия огън: Православните християни почитат света мъченица Марина

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Днес приключват Горещниците – време за ритуали за здраве, любовни магии и строги забрани за работа, а имен ден празнуват Марин, Марина и Маринела

Православните християни почитат днес паметта на света Марина. Тя е родена в Антиохия и е дъщеря на жрец идолопоклонник. Загинала мъченически едва на 16 г. (около 270 г.). За българина тя е Огнена Марина, символ на небесния огън, покровителка на жътвата, нивите и сеитбите.
В едната си ръка държи дявола за косата, с другата го удря с дърво по главата. Изобразяват я на трон, лявата ръка е пред гърдите, в дясната държи кръст.
Горещниците – 15, 16 и 17 юли, народът ни празнува в чест на огнената слънчева стихия. Дните са посветени на християнските светци Юлия, Марина и Емилиян. Най-строго се почитат първия и третия горещник. Знае се, че каквото и да се изработи в тези дни, ще изгори. Не се ходи пеш. Жените не се захващат с никакви ръкоделия.
На 17 юли се пали новият жив огън. Той се прескача за здраве и от хора, и от животни. От него всеки взима, за да запали домашното огнище. Казват, че през тези дни и от най-засъхналите корита бликва вода и който се окъпе в тази топла вода, няма да боледува през цялата година. Започват седенките, изпълнени с магии за любов.
Днес имен ден празнуват всички с имената Марин, Марина, Маринела.
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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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