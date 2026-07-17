Copa-Cogeca разкритикува оценката на ЕК за Директивата за нитратите

Организацията смята, че документът запазва статуквото, без да предлага модернизация на правилата въпреки кризата с торовете, климатичните промени и новите технологични възможности

Европейската комисия публикува дългоочакваната оценка на Директивата за нитратите след тригодишен анализ. В документа Комисията стига до извода, че повече от 30-годишното законодателство продължава да изпълнява ефективно екологичните си цели, а оставащите пропуски се дължат основно на недостатъчното му прилагане от държавите членки.

Оценката обаче срещна критики от Copa-Cogeca – най-голямата представителна организация на земеделските производители и земеделските кооперации в Европейския съюз. Според организацията документът не отчита в достатъчна степен дълбоките промени, настъпили в европейското земеделие след приемането на директивата през 1991 г. За този период Европейският съюз се разшири, климатичните условия се промениха, научните познания и земеделските практики се развиха, а новите технологии създадоха възможности за по-прецизно и по-ефективно управление на хранителните вещества.

От Copa-Cogeca признават, че директивата е допринесла за значително подобряване на качеството на водите през първите години от прилагането ѝ. В същото време обаче организацията посочва, че през последните години напредъкът в много държави членки е в застой, докато спазването на изискванията става все по-сложно и по-скъпо за земеделските производители.

Според организацията фермерите са изправени пред необходимостта да правят сериозни инвестиции и да планират дългосрочно в условията на икономическа, климатична и геополитическа несигурност. Въпреки това оценката не анализира достатъчно икономическото отражение върху стопанствата, както и промените в структурата на европейското земеделие, разнообразието на производствените системи и натрупания ефект от последователните политики на ЕС през последните три десетилетия.

Copa-Cogeca изразява съжаление, че Европейската комисия не предлага конкретни стъпки за модернизиране или опростяване на законодателната рамка.

Вместо това документът се ограничава основно до препоръки за по-добро прилагане на директивата от държавите членки, без да предлага практически решения за актуални предизвикателства като кризата с торовете, климатичните промени и необходимостта от по-гъвкаво управление на хранителните вещества.

Според организацията настоящата оценка е трябвало да постави началото на сериозен дебат дали законодателна рамка, създадена преди повече от 30 години, все още е адекватна на предизвикателствата пред европейското земеделие през XXI век. Вместо това, по думите на Copa-Cogeca, Европейската комисия на практика потвърждава запазването на досегашния подход.

Организацията определя като противоречие факта, че Комисията счита директивата за напълно подходяща, докато качеството на водите в Европейския съюз продължава да поражда опасения, а необходимостта от по-широко прилагане на принципите на кръговата икономика и по-доброто управление на органичните торове става все по-очевидна. Според Copa-Cogeca същевременно не се предприемат действия за актуализиране на остарелите разпоредби в законодателството.

В позицията си организацията обръща внимание и на липсата на последователност между изводите от оценката и други ключови инициативи на Европейската комисия, сред които Визията за бъдещето на земеделието, Стратегията за животновъдството и Планът за действие за торовете.

В заключение Copa-Cogeca определя публикуваната оценка като първа стъпка и настоява предстоящият диалог по прилагането на Директивата за нитратите и бъдещите оценки да доведат до реално опростяване на правилата, насърчаване на иновациите и изграждане на модерна, научно обоснована регулаторна рамка. Според организацията тя трябва едновременно да гарантира постигането на екологичните цели и да съхрани конкурентоспособността и устойчивостта на европейското земеделие.