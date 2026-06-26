Над 2 млн. евро европейско финансиране за бизнеса в област Добрич

Проектите са в процес на изпълнение и ще се реализират в пет общини на област Добрич

До средата на 2027 г. петдесет предприятия от област Добрич ще подобрят енергийната си ефективност с финансовата подкрепа на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, по процедура „Енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в предприятията“. Сключените договори са на обща стойност над 3,5 млн. евро, от които повече от 2 млн. евро са безвъзмездната помощ или приблизително 57%.

Проектите са в процес на изпълнение и ще се реализират в пет общини на област Добрич. Най-голям е броят на сключените договори в гр. Добрич – 37, следвана от гр. Балчик с 5 договора, с. Кранево с 4 договора, гр. Тервел с 2 и по 1 договор в гр. Каварна и в с. Езерец. Финансовата подкрепа за отделните предприятия е между 15 хил. и 51 хил. евро в зависимост от мащаба на планираните инвестиции. Подкрепените компании развиват дейност в различни икономически сектори, сред които производство, строителство, търговия, услуги, туризъм, земеделие, транспорт и хранително-вкусова промишленост.

Инвестициите са насочени към подобряване на енергийните характеристики на производствени и административни сгради, внедряване на енергоефективно технологично оборудване – компресори, термопомпи, инверторни системи и др. Предвижда се също изграждане на фотоволтаични централи с батерии за собствено производство на електроенергия от възобновяеми източници, както и системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване.

Изпълнението на проектите ще допринесе за по-висока енергийна независимост на предприятията, намаляване на въглеродните емисии и устойчиво развитие на местната икономика.