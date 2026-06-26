Въглеродно земеделие
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Над 2 млн. евро европейско финансиране за бизнеса в област Добрич

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Проектите са в процес на изпълнение и ще се реализират в пет общини на област Добрич

До средата на 2027 г. петдесет предприятия от област Добрич ще подобрят енергийната си ефективност с финансовата подкрепа на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, по процедура „Енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в предприятията“. Сключените договори са на обща стойност над 3,5 млн. евро, от които повече от 2 млн. евро са безвъзмездната помощ или приблизително 57%.

Проектите са в процес на изпълнение и ще се реализират в пет общини на област Добрич. Най-голям е броят на сключените договори в гр. Добрич – 37, следвана от гр. Балчик с 5 договора, с. Кранево с 4 договора, гр. Тервел с 2 и по 1 договор в гр. Каварна и в с. Езерец. Финансовата подкрепа за отделните предприятия е между 15 хил. и 51 хил. евро в зависимост от мащаба на планираните инвестиции. Подкрепените компании развиват дейност в различни икономически сектори, сред които производство, строителство, търговия, услуги, туризъм, земеделие, транспорт и хранително-вкусова промишленост.

Инвестициите са насочени към подобряване на енергийните характеристики на производствени и административни сгради, внедряване на енергоефективно технологично оборудване – компресори, термопомпи, инверторни системи и др. Предвижда се също изграждане на фотоволтаични централи с батерии за собствено производство на електроенергия от възобновяеми източници, както и системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване.

Изпълнението на проектите ще допринесе за по-висока енергийна независимост на предприятията, намаляване на въглеродните емисии и устойчиво развитие на местната икономика.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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