БАБХ спря над 231 тона стоки от трети държави през октомври

Сред несъответстващите пратки с продукти от неживотински произход са пипер, домати, нар и лимони с установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди, сушени смокини поради замърсяване с Охратоксин А и Афлатоксини

В резултат на извършения официален ветеринарен и фитосанитарен контрол на одобрените гранични контролни пунктове (ГКП) на територията на Република България, които са част от дирекция „Граничен контрол“ при Централното управление на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), включително при временно засилен официален контрол и прилагане на спешни мерки за пратки с храни и фуражи от неживотински произход, предназначени за внос в Европейския съюз, не са допуснати за въвеждане в страната 41 пратки с над 231 тона стоки с произход от трети държави.

Сред несъответстващите пратки с продукти от неживотински произход са пипер, домати, нар и лимони с установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди, сушени смокини поради замърсяване с Охратоксин А и Афлатоксини.

При фитосанитарен контрол не са допуснати пратки с плодове и зеленчуци поради незадоволителна идентификационна проверка, както и пратка с дървен опаковъчен материал (ДОМ) поради липса на маркировка по стандарт 15 (Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 15 /ISPM 15/за регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия (МСФМ № 15).

В категорията на продуктите от животински произход са отхвърлени пратки с рибни продукти поради незадоволителна документална проверка, както и пратка със съставни продукти (барчета с млечен шоколад и лешници) поради незадоволителна документална и идентификационна проверка.

Създадени са общо 33 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF) на Европейската комисия.

Контролът на Агенцията е постоянен и има за цел да не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на ЕС, както и да гарантира безопасността на хранителната верига и защитата на потребителите.