Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Първият випуск на магистратурата по технология на виното получи дипломите си

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Заместник-министърът на земеделието и храните Красимир Чакъров връчи дипломите на отличниците от Випуск 2026 на Университета по хранителни технологии (УХТ)-  Пловдив по време на тържествена промоция

​В обръщението си към абсолвентите той подчерта, че този ден бележи важен преход към тяхната професионална реализация. По думите му приключването на академичното образование е началото на път, в който младите хора ще се сблъскат с реалността, ще преодоляват трудности и ще прилагат знанията си на практика. Заместник-министър Чакъров изтъкна, че от самите дипломирани специалисти зависи тяхното бъдещо развитие и утвърждаване в избраните от тях области.

​Акцент в събитието беше дипломирането на първия випуск на пилотната магистърска програма „Technology of Wine and Wine-Based Beverages“ („Технология на виното и напитките на винена основа“). Програмата е единствената по рода си в България и едва третата в света, създадена под егидата и с официалното одобрение на Международната организация по лозата и виното (OIV).

​„Особено важно днес е да отбележим и този голям успех на Университета по хранителни технологии. Програмата предоставя изключителни възможности за специализация в лозаро-винарския сектор по най-високите световни стандарти“, допълни Чакъров.

​Заместник-министърът отправи специална благодарност към ректора проф. Галин Иванов и академичния състав за техния професионализъм и отдаденост.

​Красимир Чакъров призова дипломираните студенти да бъдат амбициозни, да търсят иновативни решения и да се утвърждават в специалностите си. „Продължавайте да надграждате наученото и да го прилагате на практика. Пожелавам на всички успех и на добър час!“, каза в заключение заместник-министър Чакъров.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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