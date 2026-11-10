Въглеродно земеделие
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720 фермери у нас са обединени в 67 организации

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Зам.-министър Янислав Янчев отчете облекчаване на административните изисквания и призова за преодоляване на нагласите срещу сътрудничеството в сектора

Обединението на земеделските производители е пътят към по-конкурентоспособен и устойчив сектор. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев по време на обществено обсъждане на Проект на насоки за сътрудничество в селскостопанския сектор и Практическо ръководство за сътрудничество в селскостопанския сектор и правилата на конкуренцията, организирано от Комисията за защита на конкуренцията.

Той посочи, че в България има 720 обединени земеделски стопани в 67 групи и организации на производители. В тази връзка зам.-министър Янчев отбеляза, че през последните няколко месеца значително са облекчени изискванията към тези обединения по отношение на административното им обезпечаване.

Заместник-министърът акцентира върху необходимостта документите да бъдат представени на достъпен и разбираем език, така че производителите да не срещат трудности. Той отбеляза, че това е особено важно предвид специфичната материя и изискванията, които трябва да бъдат спазвани – както произтичащите от регламентите, така и свързаните с необходимостта от контрол върху конкуренцията.

В заключение зам.-министър Янчев подчерта, че е необходимо да бъдат преодолени нагласите, които възпрепятстват сътрудничеството между земеделските производители.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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