720 фермери у нас са обединени в 67 организации

Зам.-министър Янислав Янчев отчете облекчаване на административните изисквания и призова за преодоляване на нагласите срещу сътрудничеството в сектора

Обединението на земеделските производители е пътят към по-конкурентоспособен и устойчив сектор. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев по време на обществено обсъждане на Проект на насоки за сътрудничество в селскостопанския сектор и Практическо ръководство за сътрудничество в селскостопанския сектор и правилата на конкуренцията, организирано от Комисията за защита на конкуренцията.

Той посочи, че в България има 720 обединени земеделски стопани в 67 групи и организации на производители. В тази връзка зам.-министър Янчев отбеляза, че през последните няколко месеца значително са облекчени изискванията към тези обединения по отношение на административното им обезпечаване.

Заместник-министърът акцентира върху необходимостта документите да бъдат представени на достъпен и разбираем език, така че производителите да не срещат трудности. Той отбеляза, че това е особено важно предвид специфичната материя и изискванията, които трябва да бъдат спазвани – както произтичащите от регламентите, така и свързаните с необходимостта от контрол върху конкуренцията.

В заключение зам.-министър Янчев подчерта, че е необходимо да бъдат преодолени нагласите, които възпрепятстват сътрудничеството между земеделските производители.