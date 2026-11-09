МЗХ, тютюнопроизводителите и бизнесът с обща декларация за сектора

Министър Абровски, НАТ-2010 и „Филип Морис България“ подписаха декларация за бъдещето на българското тютюнопроизводство

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите-2010 (НАТ-2010) Цветан Филев и управителят на „Филип Морис България“ Денис Стробикин подписаха съвместна декларация „Бъдеще за българското тютюнопроизводство“.

Министър Абровски посочи, че сектор „Тютюн“ е един от основните, които поддържат селските райони живи. Той подчерта, че устойчивостта на тези региони изисква не само подкрепа за производството, но и целенасочени инвестиции и проекти, които да създават перспективи за следващите поколения. Земеделският министър изтъкна значението на партньорството и съвместната работа за постигане на реални резултати. По думите му финансовата подкрепа е важна, но бъдещето на сектора зависи и от възможностите за реализация на качествената българска продукция и наличието на устойчиви пазари.

От своя страна Цветан Филев благодари на екипа на Министерството за активния диалог и последователната работа в подкрепа на сектора. Той открои усилията на МЗХ за отстояване на българската позиция по отношение на Преходната национална помощ в рамките на преговорите за бъдещата Обща селскостопанска политика на ЕС.

Декларацията очертава рамка за сътрудничество и експертен диалог по въпросите, свързани със състоянието и перспективите пред българското тютюнопроизводство. В нея се предвижда изготвяне на обективен анализ на земеделските, икономическите, социалните, технологичните и екологичните фактори, които влияят върху сектора.