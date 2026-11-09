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МЗХ, тютюнопроизводителите и бизнесът с обща декларация за сектора

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Министър Абровски, НАТ-2010 и „Филип Морис България“ подписаха декларация за бъдещето на българското тютюнопроизводство

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите-2010 (НАТ-2010) Цветан Филев и управителят на „Филип Морис България“ Денис Стробикин подписаха съвместна декларация „Бъдеще за българското тютюнопроизводство“.

Министър Абровски посочи, че сектор „Тютюн“ е един от основните, които поддържат селските райони живи. Той подчерта, че устойчивостта на тези региони изисква не само подкрепа за производството, но и целенасочени инвестиции и проекти, които да създават перспективи за следващите поколения. Земеделският министър изтъкна значението на партньорството и съвместната работа за постигане на реални резултати. По думите му финансовата подкрепа е важна, но бъдещето на сектора зависи и от възможностите за реализация на качествената българска продукция и наличието на устойчиви пазари.

От своя страна Цветан Филев благодари на екипа на Министерството за активния диалог и последователната работа в подкрепа на сектора. Той открои усилията на МЗХ за отстояване на българската позиция по отношение на Преходната национална помощ в рамките на преговорите за бъдещата Обща селскостопанска политика на ЕС.

Декларацията очертава рамка за сътрудничество и експертен диалог по въпросите, свързани със състоянието и перспективите пред българското тютюнопроизводство. В  нея се предвижда изготвяне на обективен анализ на земеделските, икономическите, социалните, технологичните и екологичните фактори, които влияят върху сектора.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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