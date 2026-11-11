Днес почитаме Свети Мина – закрилникът на семейството

На 11 ноември православните християни почитат свети великомъченик Мина – воин, приел мъченическа смърт заради християнската си вяра

На 11 ноември Българската православна църква почита паметта на свети великомъченик Мина – един от особено почитаните светци у нас. В народната традиция светецът е свързван най-вече със закрилата на семейството, хората, които са на път, и тези, които търсят помощ и подкрепа.

Според църковното предание свети Мина бил египтянин и служил като воин в римската армия. По време на гоненията срещу християните той се отказал от воинската си служба и се оттеглил в планината, където се отдавал на пост и молитва. По-късно открито изповядал вярата си в Христос и отказал да принесе жертва на езическите богове. Заради това бил подложен на жестоки мъчения и обезглавен.

Светецът, почитан като закрилник на семейството

В българската народна традиция свети Мина се утвърждава като покровител на семейството. На неговия празник хората се молят за здраве, благополучие и разбирателство в дома. В народните вярвания светецът се свързва и с хората, които са поели на дълъг път, както и с тези, които са загубили нещо и се надяват да го намерят. Тези представи са част от народната почит към светеца и не са църковни догмати. Особено силна е почитта към свети Мина сред жените, които се молят за здравето на децата и благополучието на семейството. В българските храмове и манастири, посветени на светеца, на празника се събират множество вярващи.

Вълчите празници започват със Свети Мина

11 ноември заема важно място и в българския народен календар. В някои райони именно от този ден започват т.нар. Вълчи празници – период, свързан с множество забрани и вярвания за вълците. Продължителността на Вълчите празници не е еднаква във всички краища на страната. Според етнографските сведения те могат да продължат от три до десет дни, като в някои традиции завършват на 21 ноември – Въведение Богородично, известно в народния календар и като Вълча Богородица. В миналото тези дни имали особено значение за селските общности. Вярванията и забраните били свързани с предпазването на хората, добитъка и дома от вълците – животни, които заемали важно място в представите на традиционното общество.

Празник, който събира вяра и народна памет

В България свети Мина има множество храмове, посветени на неговото име. Сред най-известните е Обрадовският манастир „Св. великомъченик Мина“ край София, който отбелязва храмовия си празник на 11 ноември. На този ден вярващи идват да се поклонят пред иконата на светеца и да отправят молитви.

Празникът на свети Мина е пример за начина, по който православната вяра и народната традиция са се преплели през вековете. Църквата почита паметта на християнския мъченик, а в народната култура около неговия ден са се съхранили представи за семейството, дома, пътуването и настъпващия зимен период.

На 11 ноември имен ден празнуват Мина, Минчо, Виктор и Виктория, според българската традиция.