Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Днес почитаме Свети Мина – закрилникът на семейството

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
4 Минути

На 11 ноември православните християни почитат свети великомъченик Мина – воин, приел мъченическа смърт заради християнската си вяра

На 11 ноември Българската православна църква почита паметта на свети великомъченик Мина – един от особено почитаните светци у нас. В народната традиция светецът е свързван най-вече със закрилата на семейството, хората, които са на път, и тези, които търсят помощ и подкрепа.

АКЦЕНТИ
На 11 ноември православните християни почитат свети великомъченик Мина – воин, приел мъченическа смърт заради християнската си вяраСветецът, почитан като закрилник на семействотоВълчите празници започват със Свети МинаПразник, който събира вяра и народна памет

Според църковното предание свети Мина бил египтянин и служил като воин в римската армия. По време на гоненията срещу християните той се отказал от воинската си служба и се оттеглил в планината, където се отдавал на пост и молитва. По-късно открито изповядал вярата си в Христос и отказал да принесе жертва на езическите богове. Заради това бил подложен на жестоки мъчения и обезглавен.

Светецът, почитан като закрилник на семейството

В българската народна традиция свети Мина се утвърждава като покровител на семейството. На неговия празник хората се молят за здраве, благополучие и разбирателство в дома. В народните вярвания светецът се свързва и с хората, които са поели на дълъг път, както и с тези, които са загубили нещо и се надяват да го намерят. Тези представи са част от народната почит към светеца и не са църковни догмати. Особено силна е почитта към свети Мина сред жените, които се молят за здравето на децата и благополучието на семейството. В българските храмове и манастири, посветени на светеца, на празника се събират множество вярващи.

Вълчите празници започват със Свети Мина

11 ноември заема важно място и в българския народен календар. В някои райони именно от този ден започват т.нар. Вълчи празници – период, свързан с множество забрани и вярвания за вълците. Продължителността на Вълчите празници не е еднаква във всички краища на страната. Според етнографските сведения те могат да продължат от три до десет дни, като в някои традиции завършват на 21 ноември – Въведение Богородично, известно в народния календар и като Вълча Богородица. В миналото тези дни имали особено значение за селските общности. Вярванията и забраните били свързани с предпазването на хората, добитъка и дома от вълците – животни, които заемали важно място в представите на традиционното общество.

Празник, който събира вяра и народна памет

В България свети Мина има множество храмове, посветени на неговото име. Сред най-известните е Обрадовският манастир „Св. великомъченик Мина“ край София, който отбелязва храмовия си празник на 11 ноември. На този ден вярващи идват да се поклонят пред иконата на светеца и да отправят молитви.

Празникът на свети Мина е пример за начина, по който православната вяра и народната традиция са се преплели през вековете. Църквата почита паметта на християнския мъченик, а в народната култура около неговия ден са се съхранили представи за семейството, дома, пътуването и настъпващия зимен период.

На 11 ноември имен ден празнуват Мина, Минчо, Виктор и Виктория, според българската традиция.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Днес почитаме Свети Мина
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
ИНТЕРФУД&ДРИНК 2026 събира над 560 изложители в София
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
АЗПБ посреща гостите на ИНТЕРФУД & ДРИНК с вкуса на българското производство
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Говедовъдите извън кризисната интервенция ще получат de minimis
АктуалноАкценти
Днес почитаме Свети Мина – закрилникът на семейството
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Първият випуск на магистратурата по технология на виното получи дипломите си

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама