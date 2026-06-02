Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Фермерите получиха 13,9 милиона евро по екосхемата за екстензивна паша

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Подпомагането е преведено по сметките на 3 287 животновъди

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 13,9 млн. евро (13 904 769 евро) за Кампания 2025 по екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП).
Подпомагането е преведено по сметките на 3 287 животновъди. Ставката, по която са изплатени субсидиите, е в размер на 80,00 евро на хектар  и е определена със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.

Право на финансова подкрепа по Еко-ПЗП имат стопани, които извършват екстензивна паша, при спазване на гъстота от 0,3 до 1 животинска единица на хектар. На заявените за подпомагане пасищни площи следва да се извърши пашуване за период от най-малко 60 дни през съответната година.
За удостоверяване на това фермерите представят пред ДФЗ, през индивидуалния си профил в Системата за електронни услуги (СЕУ), план за паша и описват за всяко едно землище периода, в който са пашували съответния брой животни (животински единици).

Планът за паша се изготвя от ветеринарен лекар, зооинженер или агроном, по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ, съгласно Наредба № 3 от 10.03.2023 г.
През Кампания 2025 към пасищните площи, кандидатите можеха да добавят и обработваеми земи, заети с фуражни и/или протеинови култури, съгласно Приложение 11а от Наредба № 3 от 10.03.2023 г., които служат за осигуряване на собствена храна на животните и намаляват пасищния натиск.

Обработваемите земи с фуражни или протеинови култури се подпомагат само в случаите, когато земеделският стопанин е заявил и има допустими за подпомагане постоянно затревени площи и прилага практиката за екстензивна паша. Необходимо е да е спазено съотношението от 0,3 до 1 ЖЕ/ха на заявените пасищни животни към всички установени по еко схемата площи.
По интервенцията, не подлежат на подпомагане постоянно затревени площи, които са разорани през съответната календарна година.

Припомняме, че в изпълнение на разпоредбите на приложимото законодателство, от изплатените суми са удържани и средствата в размер на 1,5 на сто от сумата за подпомагане, които представляват приноса на всеки земеделски стопанин към Взаимоспомагателния фонд.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Удължава се срокът за подаване на искания за плащане на проекти по интервенцията за групи и организации на производители
ДФЗ преведе на 14 835 земеделски стопани над 21 млн. евро допълнителна помощ за газьола заради кризата с горивата
ДФЗ преведе над 7, 6 милиона евро по екосхемата за биологично животновъдство
ДФЗ отпуска 2,5 млн. евро за борба с вредители по лозата
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Фермерите получиха 13,9 милиона евро по екосхемата за екстензивна паша
АктуалноАкценти
Любослав Костов, КНСБ: Ботев не умря, за да купуваме днес най-скъпото брашно...
АктуалноАкценти
150 години безсмъртие: България прекланя глава пред подвига на Христо Ботев и...
Актуално
Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време
АктуалноАкценти
България празнува Свети Дух: Ден за милосърдие и промяна

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама