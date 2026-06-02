Фермерите получиха 13,9 милиона евро по екосхемата за екстензивна паша

Подпомагането е преведено по сметките на 3 287 животновъди

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 13,9 млн. евро (13 904 769 евро) за Кампания 2025 по екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП).

Подпомагането е преведено по сметките на 3 287 животновъди. Ставката, по която са изплатени субсидиите, е в размер на 80,00 евро на хектар и е определена със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.

Право на финансова подкрепа по Еко-ПЗП имат стопани, които извършват екстензивна паша, при спазване на гъстота от 0,3 до 1 животинска единица на хектар. На заявените за подпомагане пасищни площи следва да се извърши пашуване за период от най-малко 60 дни през съответната година.

За удостоверяване на това фермерите представят пред ДФЗ, през индивидуалния си профил в Системата за електронни услуги (СЕУ), план за паша и описват за всяко едно землище периода, в който са пашували съответния брой животни (животински единици).

Планът за паша се изготвя от ветеринарен лекар, зооинженер или агроном, по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ, съгласно Наредба № 3 от 10.03.2023 г.

През Кампания 2025 към пасищните площи, кандидатите можеха да добавят и обработваеми земи, заети с фуражни и/или протеинови култури, съгласно Приложение 11а от Наредба № 3 от 10.03.2023 г., които служат за осигуряване на собствена храна на животните и намаляват пасищния натиск.

Обработваемите земи с фуражни или протеинови култури се подпомагат само в случаите, когато земеделският стопанин е заявил и има допустими за подпомагане постоянно затревени площи и прилага практиката за екстензивна паша. Необходимо е да е спазено съотношението от 0,3 до 1 ЖЕ/ха на заявените пасищни животни към всички установени по еко схемата площи.

По интервенцията, не подлежат на подпомагане постоянно затревени площи, които са разорани през съответната календарна година.

Припомняме, че в изпълнение на разпоредбите на приложимото законодателство, от изплатените суми са удържани и средствата в размер на 1,5 на сто от сумата за подпомагане, които представляват приноса на всеки земеделски стопанин към Взаимоспомагателния фонд.