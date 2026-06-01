През следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Развитието на земеделските култури ще се осъществява при температури близки до климатичната норма и при наличие на оптимални почвени влагозапаси, вследствие падналите значителни валежи през май и надвишили в по-голямата част от полските райони месечната норма. Това съобщи Дукена Жолева , агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През периода при зимните житни култури ще протича наливане на зърното и фаза млечна зрелост, предимно при посевите в източните и южните райони – Сандански, Търговище, Силистра, Провадия и Карнобат. В края на май и началото на юни повреди по пшеницата нанасят ларвите на житната дървеница, което изисква обследване на посевите и при плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (2бр. ларви/m²) е необходимо при първа възможност да се извърши третиране.

През периода при царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. При засетите в агротехнически срок посеви със слънчоглед в крайните южни райони ще се наблюдава и начало на фаза формиране на съцветие. При лозата ще се осъществява цъфтеж на ресите – критична фаза за заразяване с оидиум.

Честите валежи през периода ще създават условия за развитие на болести: фузариоза по пшеницата, късно кафяво гниене по плодовете на зреещите череши, сиво гниене по ягодите. Съществува висок риск за градушки и полягане на пшеничните посеви.