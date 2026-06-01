Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време

Актуално
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

През периода при зимните житни култури ще протича наливане на зърното и фаза млечна зрелост, предимно при посевите в източните и южните райони – Сандански, Търговище, Силистра, Провадия и Карнобат

През следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Развитието на земеделските култури ще се осъществява при температури близки до климатичната норма и при наличие на оптимални почвени влагозапаси, вследствие падналите значителни валежи през май и надвишили в по-голямата част от полските райони месечната норма. Това съобщи Дукена Жолева , агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През периода при зимните житни култури ще протича наливане на зърното и фаза млечна зрелост, предимно при посевите в източните и южните райони – Сандански, Търговище, Силистра, Провадия и Карнобат. В края на май и началото на юни повреди по пшеницата нанасят ларвите на житната дървеница, което изисква обследване на посевите и при плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (2бр. ларви/m²) е необходимо при първа възможност да се извърши третиране.

През периода при царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. При засетите в агротехнически срок посеви със слънчоглед в крайните южни райони ще се наблюдава и начало на фаза формиране на съцветие. При лозата ще се осъществява цъфтеж на ресите – критична фаза за заразяване с оидиум.

Честите валежи през периода ще създават условия за развитие на болести: фузариоза по пшеницата, късно кафяво гниене по плодовете на зреещите череши, сиво гниене по ягодите. Съществува висок риск за градушки и полягане на пшеничните посеви.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време
Агропрогноза: Прогнозират се условия за градушки
Агропрогноза: Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време
Агропрогноза:Възможни са щети и при посевите с поникналите пролетни култури, чувстявителни към ниски температури
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Актуално
Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време
АктуалноАкценти
България празнува Свети Дух: Ден за милосърдие и промяна
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Удължава се срокът за подаване на искания за плащане на проекти по...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Министър Абровски откри БАТА АГРО: Работим за по-висока производителност и пазарна ориентация
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
ДФЗ преведе на 14 835 земеделски стопани над 21 млн. евро допълнителна...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама