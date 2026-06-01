Удължава се срокът за подаване на искания за плащане на проекти по интервенцията за групи и организации на производители

Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) удължава до 15.06.2026 г., включително, срока за подаване на искания, за първо междинно плащане на бенефициерите със сключени договори за подпомагане по интервенция II.Ж.3 „Подкрепа на организации на производители или групи от производители“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Срокът се удължава, поради по-късно създадената техническа възможност за подаване на исканията за плащане в Системата за електронни услуги (СЕУ).