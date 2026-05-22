ДФЗ отпуска 2,5 млн. евро за борба с вредители по лозата

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди бюджет до 2 556 000 евро за 2026 г. за финансиране на държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis)“.

Схемата е нотифицирана пред Европейската комисия на 6 юни 2024 г. и е регистрирана в публичния регистър на държавните помощи с номер SA.114434. Срокът й на прилагане е до 31.12.2029 г.
Подпомагането има за цел да компенсира част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи лози, направени за продукти за растителна защита срещу вредители по лозата (род Vitis).

Максималният интензитет на помощта е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители при лозата (род Vitis), но не повече от близо 306 евро/ха (600 лв./ха), с включен ДДС.

Допустимите продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители по лозата (род Vitis) са описани в Национална програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis). Държавен фонд „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в МЗХ ще изготвят указания за предоставяне на помощта, които ще бъдат публикувани на сайта на ДФЗ.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

