ДФЗ преведе на 14 835 земеделски стопани над 21 млн. евро допълнителна помощ за газьола заради кризата с горивата

Мариана Климентиева
Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство" и „Животновъдство"

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе над 21 млн. евро /21 442 071 евро/ на 14 835 земеделски стопани по помощта за газьола заради кризата с горивата и затворения Ормузки проток.

Допълнителната държавна помощ по схема „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ – прием 2025 г. беше нотифицирана, за да може стопаните да получат подкрепа под формата на еднократна допълнителна отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в селското стопанство. Отстъпката е в размер на 9 евроцента на литър гориво за цялата 2025 г.

Припомняме, че първият транш от полагащата се държавна помощ в размер над 92,3 млн. лв. бе изплатен на земеделските стопани на 18 декември 2025 г., а вторият транш в размер на над 3,7 млн. евро на 4 март 2026 г.

Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

