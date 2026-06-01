ДФЗ преведе на 14 835 земеделски стопани над 21 млн. евро допълнителна помощ за газьола заради кризата с горивата

Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе над 21 млн. евро /21 442 071 евро/ на 14 835 земеделски стопани по помощта за газьола заради кризата с горивата и затворения Ормузки проток.

Допълнителната държавна помощ по схема „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ – прием 2025 г. беше нотифицирана, за да може стопаните да получат подкрепа под формата на еднократна допълнителна отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в селското стопанство. Отстъпката е в размер на 9 евроцента на литър гориво за цялата 2025 г.

Припомняме, че първият транш от полагащата се държавна помощ в размер над 92,3 млн. лв. бе изплатен на земеделските стопани на 18 декември 2025 г., а вторият транш в размер на над 3,7 млн. евро на 4 март 2026 г.

