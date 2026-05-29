ДФЗ преведе над 7, 6 милиона евро по екосхемата за биологично животновъдство

Мариана Климентиева
Интервенцията е част от пакета еко-схеми, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 7,6 млн. евро (7 634 308 евро) на 529 животновъди по Екосхемата за биологично земеделие (селскостопански животни) (Еко – БЖ) за Кампания 2025.
Прилага се за последно през Кампания 2025, при завишен интерес от над 73 на сто повече заявени площи, спрямо предходната година.

Съгласно извършените промени в националното законодателство от Кампания 2026, екосхемата е заместена от интервенция „Биологично животновъдство“ към Втори стълб с отделен бюджет. Ставката, по която са изчислени субсидиите, е в размер на 119.54 евро на хектар. Тя е определена със заповед на министъра на земеделието и храните и е публикувана на сайта на ДФЗ.
По Еко – БЖ се финансират екологични практики, разписани в (Регламент (ЕС) 2018/848), който дефинира условията за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.

Размерът на помощта се определя на хектар постоянно затревена площ и/или площи с фуражни култури, за толкова хектари, за колкото е спазено съотношението от 0,15 до 1 ЖЕ/ха. Изискването е фермерите да имат минимум 0,5 ха – пасищни площи/фуражни култури.

Право на финансиране имат фермери, които отглеждат в стопанството си, по правилата за биологично производство, собствени говеда, биволи, овце и/или кози, свине за пасищно отглеждане от породата Източнобалканска свиня и стопанисват по биологичен начин постоянно затревени площи и/или площи с фуражни култури (Наредба №3 от 10.03.2023г.).
Животните и площите следва да са сертифицирани като биологични или да са в период на преход към биологично производство. Животните трябва още да са идентифицирани, съгласно чл. 51 от ЗВД, както и да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект, съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 от ЗВД. Друго важно условие е животновъдните обекти на кандидатите да са регистрирани по реда на ЗВД.

По Еко – БЖ не се подпомагат постоянно затревени площи и/или площи с фуражни култури в преход към биологично производство, за които кандидатът вече е получил подпомагане за преход към биологично производство, в продължение на две години, по тази или по друга интервенция или по мярка 214 от ПРСР 2007¬2013, или по мярка 11 от ПРСР 2014-2020.
Припомняме, че в изпълнение на разпоредбите на приложимото законодателство, от изплатените суми са удържани и средствата в размер на 1,5 на сто от сумата за подпомагане, които представляват приноса на всеки земеделски стопанин към Взаимоспомагателния фонд.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

