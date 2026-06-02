150 години безсмъртие: България прекланя глава пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата

Днес се отбелязват 150 години от гибелта на големия поет революционер Христо Ботев. По традиция на тази дата в 12,00 часа в продължение на 2 минути сирените в цялата страна ще вият в знак на всенародната почит към неговото дело и на загиналите за свободата на България. При подаването на сигнала пешеходците и пътните превозни средства трябва да спират на място до края на звука от сирените.

Христо Ботев е роден в Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева. Първоначално учи в Карлово, където е учител баща му, по-късно се завръща в Калофер, продължава учението си под ръководството на своя баща и през 1863 г. завършва калоферското училище. През октомври същата година заминава за Русия и се записва частен ученик във Втора Одеска гимназия, от която е изключен през 1865 г. Известно време е учител в бесарабското село Задунаевка. През 1867 г. се завръща в Калофер, започва да проповядва бунт срещу чорбаджии и турци, след което окончателно напуска Калофер.

Когато научава за готвеното Априлско въстание, Ботев започва дейност за организиране на чета, става неин войвода. На 20 май 1876 г., по нов стил 2 юни, е последният тежък бой – привечер след сражението куршум пронизва Ботев. На легендарния връх Околчица се провежда традиционното всенародно поклонение пред подвига на воеводата и неговата чета.

