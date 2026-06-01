България празнува Свети Дух: Ден за милосърдие и промяна

На Свети Дух кичим дома с орехова шума

Днес е празникът на Свети Дух, който според християнската религия е източник на всичко живо. В иконографията Духът е изобразяван като гълъб, ангел или огън. Именно чрез Него християните вярват, че получават мъдрост, всякакви духовни дарове и различни добродетели.

Светият Дух обогатява човека с духовни дарове и плодове духовни, украсява човека и с многообразни добродетели, прави го дърво добро, плодоносно, създаващо добри плодове (Матея 7:17). Плодовете на Духа, по думите на апостол Павел, са: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание (Галатяни 5:22-23).

Днес в цялата страна християните празнуват, организират се традиционни събори в различни градове в страната, хората се молят за здраве благоденствие.

Според народните вярвания от днес започва т.нар. Русалска седмица, когато нечисти сили излизат сред хората. За да се предпазят, хората изпълняват различни обреди, като окичват домовете си с орехова шума, пелин и цветя, молят Бог за плодородие, здраве и семейно благополучие, а лошото да стои надалеч. Ореховата шума и пелинът трябва да се оставят до края на седмицата, за да се предпазим от болести през лятото.

Днес не бива да се пере или преде, забранено е и спането на открито, за да се запазим здрави през лятото.