До 20 ноември земеделците могат да кандидатстват за 170 млн. евро по „Иранската помощ“

До 20 ноември 2026 г. включително земеделските стопани могат да кандидатстват по извънредната държавна помощ „Подкрепа на земеделските стопани, ангажирани в сектора на първичното селскостопанско производство, във връзка с кризата в Близкия изток“

Заявленията за подпомагане се подават лично или чрез упълномощено лице в общинските служби по земеделие (ОСЗ) към областните дирекции „Земеделие“ на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) по постоянен адрес на физическото лице или по седалището на юридическото лице / ЕТ. Системата ИСАК ще генерира автоматично заявлението за подпомагане, което се разпечатва в два екземпляра и се подписва от кандидата или упълномощеното лице.

Припомняме, че одобреният от УС на ДФЗ бюджет по т.нар. иранска помощ е в размер на общо до 170 000 000 евро. Тя се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани, осъществяващи дейност в първичното селскостопанско производство.

Допустими за подпомагане са земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., както и тютюнопроизводители, регистрирани по Наредба № 22 от 21.12.2016 г.

Подпомагането е разпределено в две направления, като средствата ще се изчисляват и изплащат последователно.

1. Подпомагане за газьол – на подпомагане подлежат земеделски стопани с валидно подадени заявления за Кампания 2025 г. по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Индивидуалната помощ ще се изчислява при фиксирана ставка от 0,44 евро на литър на база на отчетеното гориво в първичното производство за календарната 2024 г.

2. Подпомагане за торове – средствата ще се разпределят от остатъка от общия бюджет по помощта след определяне на средствата за гориво и след решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Индивидуалният размер ще се калкулира въз основа на установените площи по ОПДУ за Кампания 2025 г., средните разходни норми и пазарен ценови показател за азотните торове.

Културите, които се подпомагат в направление „Торове“, са както следва:

• Зърнено-житни: пшеница (мека зимна/пролетна, твърда), ечемик (зимен/пролетен), ръж (зимна/пролетна), овес (зимен/пролетен), тритикале (зимно/пролетно), царевица (за зърно, за силаж, захарна), еднозърнест и двузърнест лимец, спелта, просо, ориз, маслодайна рапица (зимна/пролетна), слънчоглед, сорго, захарно и фуражно цвекло, кориандър.

• Зърнено-бобови: фасул (зърно), нахут, грах за зърно (зимен/пролетен, вкл. фуражен), леща, бакла за зърно, вигна, фъстъци.

• Фуражни култури: люцерна, детелина, звездан, еспарзета, лупина, фий, бурчак, репко, синап, едногодишни зърнено-житни и зърнено-бобови, смесени едногодишни, едногодишни фуражни зеленчуци.

• Маслодайни и технически: тютюн, памук, хмел, цикория, сусам, соя, лен (маслодаен/влакнодаен), коноп, анасон, резене, кимион, валериана, босилек, бял трън.

• Трайни насаждения: овощни (ябълки, круши, дюли, мушмули, сливи, праскови/нектарини, кайсии/зарзали, череши, вишни, дрян), ядкови (орехи, бадеми, лешници, кестени, шамфъстъци), ягодоплодни (ягоди, малини, къпини, френско грозде, арония, касис, киви, бодливо грозде, боровинки, смокини), лозя (винени и десертни), маслодайна роза, лавандула, шипка.

• Зеленчуци на открито: домати, пипер, патладжан, краставици, корнишони, картофи (вкл. за семена), тиквички, тикви (вкл. за семки), дини, пъпеши, зелен фасул, зелен грах, зелена бакла, бамя, главесто зеле, карфиол, броколи, салата, марули, спанак, копър, магданоз, целина, моркови, салатно цвекло, репички, ряпа, лук, чесън, праз, арпаджик, артишок, аспержи, листностъблени, луковични и кореноплодни зеленчукови култури.

• Оранжерийни култури (отопляеми и неотопляеми): ягоди, малини, домати, пипер, краставици.