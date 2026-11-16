МЕСОМАНИЯ 2026 отличи 55 български месни продукта със златни медали

„Енола“ и „Ферма Аргирови“ представиха месни специалитети на общия щанд на АЗПБ на МЕСОМАНИЯ 2026

19 български месопреработвателни предприятия представиха 55 продукта в престижния конкурс „Златен медал с диплом“, демонстрирайки богатството, майсторството и потенциала на родното месопреработване.

Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) връчи златните медали на най-добрите месни продукти, представени на МЕСОМАНИЯ 2026. Традиционни български вкусове, оригинални рецепти и иновативни продуктови разработки заслужиха признанието на експертната комисия в конкурса „Златен медал с диплом“, организиран в рамките на Международната специализирана изложба в Интер Експо Център в София.

„Енола“ – златен медал за традиционен месен специалитет

„Енола“ е сред отличените производители на МЕСОМАНИЯ 2026, като получава златен медал за бахур „Енола“. Компанията представи на общия щанд на АЗПБ серията си месни продукти „Лудогорие“. Производителят развива добив и преработка на месо, залагайки на прясно охладена суровина, традиционни рецепти и минимално количество добавки. В продуктовата серия са включени месни специалитети, произведени с акцент върху качеството и автентичния вкус. Сред тенденциите, които компанията отчита, е нарастващият интерес към месните продукти, предлагани на слайс.

„Ферма Аргирови“ с два златни медала за телешка луканка и пастет от сукалче

Семейната ферма „Аргирови“ представи своите продукти на общия щанд на АЗПБ на МЕСОМАНИЯ 2026, където спечели две златни отличия – за телешка луканка и телешки пастет от сукалче. Стопанството развива дейност от 1994 г. и отглежда около 700 животни, като залага на затворен цикъл на производство, включващ и собствено производство на фуражи. Преди около пет години семейството създава собствен бранд с идеята да предлага качествени месни продукти с внимание към суровината и състава. В асортимента са включени пастети, сухи мезета, шпеков колбас, луканка, суджук, саздърма и пастърма. Производителят залага на традиционни рецепти и продукти без консерванти.

“Българските месопреработватели отново показаха, че имат с какво да се гордеят! Бяхме впечатлени от богатото разнообразие от емблематични български луканки, суджуци и сушени месни деликатеси, както и от смелите вкусови комбинации и нови производствени технологии. С радост мога да кажа, че тазгодишните участници доказаха, че българската месопреработвателна индустрия не само съхранява своите традиции, но и уверено развива нови продукти, отговарящи на съвременните тенденции в храненето и предпочитанията на потребителите, наред с високите стандарти за качество, безопасност и неповторим вкус”, посочи Атанас – председател на Управителния съвет на Асоциацията на месопреработвателите в България.

55 продукта, 19 предприятия, вкус и качество, които заслужават признание

В конкурсната програма на МЕСОМАНИЯ 2026 се включиха 19 месопреработвателни предприятия с общо 55 продукта, представени за оценка пред специализирана комисия. Конкурсът „Златен медал с диплом“ има за цел да насърчава хранителния бизнес в производството и предлагането на български храни с доказани и уникални качества. Оценяването включва документална проверка, експертна оценка и дегустация на представените продукти. “Зад всяко отличие стоят професионализъм, технологични знания, внимателен подбор на суровини и постоянен стремеж към усъвършенстване. Златните медали са признание не само за конкретните продукти, но и за усилията на българските предприятия да развиват конкурентоспособно производство с високи стандарти за качество”, подчерта д-р Диляна Попова – изпълнителен директор на АМБ.

От автентичните български вкусове до смелите нови рецепти

Сред отличените продукти тази година впечатление прави богатото разнообразие от традиционни месни специалитети и оригинални разработки. Със златни медали са отличени продуктови серии като „Северна скара – селекция“ на „Актуал“, включваща кебапчета, кюфтета и пикантна наденица, серията „Шарена сол“ на „Вълчовци“, както и сериите суджуци и луканки на „Еленски балканджии“. Предприятието получава отличие и за деликатеса „Костадинови къщи“.Признание получават и серията сурово-сушени продукти на „Бозмов“, включваща Дунавски суджук, Русенска луканка и Конски суджук, както и продуктовата серия на „Велико“ с характерни сурово-сушени месни специалитети и отделно отличените пържки „ВЕЛИКО“.

Сред наградените са и изделия, които съчетават традиционното месопреработване с новаторски подход към вкуса – луканка с орехи и луканка със сини сливи на „ДМН Комерс“, отличени като част от серията „Вкус от Балкана“, заедно с домашен бабек, както и пилешки крила с манго и къри на „Вланел“.

Златно отличие получава и серията зряло месо от „Черен Ангел“ на „Свинекомплекс Голямо Враново – Инвест“, включваща котлет с кост, бут с кост и плешка, а сред отличените предложения са още специалитети от телешко, конско и птиче месо, фермерски сушеници и разнообразни готови месни продукти.

Отличия за предприятията, които развиват българското месопреработване

Сред носителите на златни отличия от МЕСОМАНИЯ 2026 са още „Белла България“ със серия слайс продукти, „Евромекс“ със салам „Ангусто“, „Биляна мес“ с фермерска сушеница, „Жар – месо и месни продукти“ със серия месни заготовки и отделно отличена овкусена пилешка пържола от бут без кожа, „Енола Мес“ с бахур „Енола“, „Сами М“ със серия пилешки продукти, „О Скари“ със серия традиционни месни изделия. „Еко Мес“ получава златни отличия за три самостоятелни продукта – луканки червени слайс, амбарица „Родопа Пазарджик“ и шункова наденица „Родопа Пазарджик“. „Йоги мес“ е отличено за серията млени продукти – селско, конско и телешко кюфте, както и за отделните продукти луканка „Йоги“ и шунка „Лукс“. Сред носителите на отличия са и ЕТ „Атанас Аргилов Илиев – Ферма Аргирови“ с телешка луканка и телешки пастет от сукалче, както и „ДЖЪЗ – БЪЗ Месни продукти“ със салам „Камчия“ и телешко кюфте.

Златен медал за труда, майсторството и бъдещето на българските храни

За Асоциацията на месопреработвателите в България конкурсът „Златен медал с диплом“ е важна възможност да бъдат откроени постиженията на предприятията, които инвестират в качество, развиват продуктовото си портфолио и съхраняват българските вкусови традиции. Отличията са и послание към потребителите – зад качествения български месен продукт стоят знания, отговорност, труд и стремеж към постоянно развитие.

Асоциацията на месопреработвателите в България поздравява всички отличени предприятия за заслуженото признание! Техните постижения са повод за гордост за целия бранш и доказателство, че българското месопреработване има силни традиции, професионален потенциал и амбиция за бъдещо развитие. Златните медали отличава продукти, но истинската награда е доверието на потребителите, което компаниите в бранша са спечелили и отстояват всеки ден с усърдие и постоянство, категорични са от АМБ.