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ДФЗ преведе близо 19 млн. евро авансово на 10 098 производители на плодове и зеленчуци

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Изплатените средства по интервенциите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци са изчислени на база 50% от планираната единична ставка за Кампания 2026 за всяка от интервенциите

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе близо 19 млн. евро ( 18 768 270 евро) авансово плащане по интервенциите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци (ПиЗ) за Кампания 2026. Финансовата подкрепа се разпределя между 10 098 земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци и оранжерийно зеленчукопроизводство, допустими за авансово подпомагане по деветте интервенции, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Изплатените средства по интервенциите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци са изчислени на база 50% от планираната единична ставка за Кампания 2026 за всяка от интервенциите. Техният размер е определен със Заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, публикувана на сайта на ДФЗ.

За първи път ДФЗ извършва авансови плащания по интервенциите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, в рамките на годината на заявяване на основание  Регламент (ЕС) 2026/1768 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2026 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2021/2115. Помощта има за цел осигуряване на ликвидност и финансова стабилност за стопаните. Средствата следва да гарантират ресурс за извършване на агротехническите дейности и да подпомогнат производството.
Преведената финансова подкрепа по 9-те интервенции е както следва:

•    По интервенцията за обвързано подпомагане за плодове (ИП) са платени  8 649 912  евро
•    По интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ИП–Н) са наредени 823 055 евро
•    По интервенцията за подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) (ИЗ-ДККП) са преведени 1 017 767 евро
•    По интервенцията за подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер) са платени 1 100 235 евро
•    Изплатената сума за подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън) (ИЗ-ЛЧ) възлиза на 826 989 евро
•    По интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи (ИЗ-ПСК) е оторизирана сума в размер на 649 892 евро
•    По интервенцията за подпомагане доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (ИЗ-МЗДП) са отпуснати 2 184 800 евро
•    Финансирането по интервенцията за оранжерийно производство (ИОП) е в размер на 3 448 808 евро
•    Преведената сума по интервенцията за плодове и зеленчуци в планинските райони (ИЗП-пл) е  66 808 евро.

Припомняме на кандидатите за подпомагане, че до края на месец януари 2027 г., съгласно чл. 33 от Наредба № 3 от 10.03.2023 г., следва да предоставят изискуемите документи за реализираните на пазара количества по култури за произведената от тях продукция през 2026 г., както и документите за използваните сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал.

Окончателното плащане по обвързаните интервенции за плодове и зеленчуци за кампания 2026 ще бъде извършено след приключване на всички законоустановени проверки в срок до 30 юни 2027 г. В случай, че се установят недължимо платени суми, същите ще подлежат на възстановяване, включително и чрез прихващане от всяко следващо плащане в посочения срок, съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 10 от ЗПЗП.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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