Агропрогноза: Очаква се затопляне, но валежите ще бавят сеитбата

През следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от динамично време

В началото на периода се прогнозира краткотрайно застудяване, но стойностите на средноденонощните температури ще бъдат над биологичния минимум, необходим за протичане на вегетация при зимните житни култури. Съществено повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви се прогнозира през втората половина от периода.Това съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В края на второто десетдневие при пшеницата и ечемика, в зависимост от сеитбените дати, ще протичат фазите поникване и начално листообразуване Фаза 3 лист ще се наблюдава предимно при засетите през октомври посеви.

Очакваните валежи в началото и в края на периода ще поддържат високо съдържанието на влага в горните почвени слоеве, което допълнително ще забави сезонните агротехнически мероприятия, най-важното от които приключване сеитбата на пшеницата. Валежите през първото десетдневие на ноември надвишиха на много места в страната 60-70 l/m² и рязко повишиха влагозапасите и в по-дълбоките почвени слоеве.

В част от Дунавската равнина, в източните и южните райони райони (агростанциите: Новачене, Николаево, Силистра, Долни Чифлик, Пловдив, Хасково, Ямбол, Карнобат) почвените влагозапаси в 50 и 100cm слой са достигнали нива над 80% от ППВ (Пределна Полска Влагоемност). Временно спиране на валежите, възможност за извършване на фитосанитарни дейности в овощните градини и засаждане на овошки, се очаква в средата на периода.

През следващия период трябва да продължи обследването на есенните посеви за вредители. Констатирана е повишена популация на полската полевка, което изисква при численост над прага на икономическа вредност (над 2 броя активни колонии на декар) да се проведе навременна растителна защита.