Въглеродно земеделие
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ДФЗ изплати 47,2 млн. евро компенсация за акциза върху газьола

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе първи транш в размер на 47 236 261 евро на 15 365 земеделски стопани по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“.

Изплатените средства представляват 94,36 % от размера на полагащата се държавна помощ за прием 2026 г. Останалата част ще бъде изплатена на фермерите с втори транш в началото на 2027 г.
Отстъпката, която ще получат земеделските производители за закупено гориво през 2025 г., е в размер на 0,21 евро за литър и е определена със заповед на министъра на земеделието и храните.

Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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