ДФЗ изплати 47,2 млн. евро компенсация за акциза върху газьола

Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе първи транш в размер на 47 236 261 евро на 15 365 земеделски стопани по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“.

Изплатените средства представляват 94,36 % от размера на полагащата се държавна помощ за прием 2026 г. Останалата част ще бъде изплатена на фермерите с втори транш в началото на 2027 г.

Отстъпката, която ще получат земеделските производители за закупено гориво през 2025 г., е в размер на 0,21 евро за литър и е определена със заповед на министъра на земеделието и храните.

Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.