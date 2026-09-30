До 2 октомври стопаните могат да кандидатстват по извънредната помощ de minimis за 2026 г.

Заявленията за подпомагане се приемат в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) към областните дирекции „Земеделие“ на Министерството на земеделието и храните

Държавен фонд „Земеделие“ напомня, че до 2 октомври 2026 г. земеделските стопани от секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“ могат да кандидатстват по извънредната помощ de minimis за 2026 г. Срокът за кандидатстване е определен със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, а приемът по помощта започна на 15 септември 2026 г. Одобреният от УС на ДФЗ бюджет по de minimis за 2026 г. е в размер на общо 42 600 000 евро.

Заявленията за подпомагане се приемат в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) към областните дирекции „Земеделие“ на Министерството на земеделието и храните.

Финансова подкрепа ще получат животновъди, отглеждащи крави и/или юници, биволи, овце-майки и/или кози-майки и пчелни семейства, както и земеделските стопани, произвеждащи оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини), картофи, култивирани гъби, маслодайна роза и черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници).

Утвърдените единични ставки по помощта за подпомагане за едно животно и пчелно семейство са в размер на:

– млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП) – до 70 евро;

– биволи – до 70 евро;

– крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП) – до 60 евро;

– млечни крави (МлК) – до 60 евро;

– говеда в планински райони (Г-пл) – до 60 евро;

– месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК–РП) – до 50 евро;

– месодайни крави (МеК) – до 35 евро;

– овце-майки и/или кози-майки, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП) – до 11 евро;

– овце-майки и/или кози-майки от застрашени от изчезване породи (ДПЖ-ЗП) – до 11 евро;

– овце-майки и/или кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл) – до 8 евро;

– овце–майки и/или кози-майки по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – до 8 евро;

– пчелно семейство – до 6 евро.

Утвърдените единични ставки по помощта за сектор „Растениевъдство“ са в размер на:

– оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) в отопляеми оранжерии – до 4 000 евро/ха;

– оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) in неотопляеми оранжерии – до 2 000 евро/ха;

– картофи – до 700 евро/ха;

– маслодайна роза – до 500 евро/ха;

– култивирани гъби – до 10 евро/кв. м;

– черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – до 300 евро/ха.

Помощта се предоставя за покриване на част от производствените разходи през 2026 г. на земеделските производители, предвид затрудненията, които имат.

Размерът на de minimis за едно и също предприятие не може да надхвърля 50 000 евро за период от три години.

Указанията за прилагане на помощ de minimis за 2026 г. са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“ в раздел „Схеми и мерки за подпомагане“, секция de minimis, подсекция регламент 2024/3118.