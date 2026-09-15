Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Кандидатите по биологичните интервенции подават документи в СЕУ до 30 септември

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Агрозона
Агрозона
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Успешно подадени документи се считат тези заявления, които са с краен статус „Подадено заявление“

До 30 септември кандидатите по биологичните интервенции подават в Системата за електронни услуги (СЕУ) изискуемите документи, съгласно Наредба № 9 от 2023 г.

За операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“, от интервенция „Биологично растениевъдство“, се отбелязват парцелите, които са в младенчески период. Към тях се прилага документ, издаден от агроном, доказващ, че парцелите са в младенчески период, както и копие от дипломата на агронома
За улеснение на кандидатите са изготвени Указания по биологичните интервенции, които са публикувани на сайта на ДФЗ. В тях са дадени насоки как коректно фермерите да попълнят данните си в СЕУ и как да предоставят изискуемите документи по операцията, за която са заявили участие.

Важно е стопаните да знаят, че въвеждането на данни и предоставянето на доказателствени документи е задължително само за бенефициерите, които са заявили подпомагане по операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“, от интервенция „Биологично растениевъдство“.

Напомняме, че за успешно подадени документи се считат тези заявления, които са с краен статус „Подадено заявление“. След изтичане на нормативно регламентираните срокове, стопаните няма да могат да въвеждат данни и да прикачват документи в СЕУ.

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Автор: Агрозона
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