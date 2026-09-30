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Зам.-министър Неделков: Предвиждаме гъвкави правила за кланичните пунктове към фермите

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Зам.-министърът посочи,че своевременните мерки ще доведат до облекчения за фермерите, които колят дребни преживни животни около празници като Великден и Гергьовден

Предвиждаме гъвкави правила за кланичните пунктове към фермите, с цел по-лесен достъп на прясно месо и месни продукти до крайния потребител при спазване на правилата за биосигурност. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков по време на работна среща с представители на браншовите организации, бизнес оператори, които имат одобрени кланични пунктове, Българската агенция по безопасност на храните и Българския ветеринарен съюз. На срещата бяха представени и съгласувани със заинтересованите страни изготвените предложения за изменения и допълнения на Наредба № 10 за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове.

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Зам.-министърът посочи,че своевременните мерки ще доведат до облекчения за фермерите, които колят дребни преживни животни около празници като Великден и ГергьовденСред основните предложения е разширяване на видовете животни, които могат да бъдат заклани в кланични пунктове, чрез въвеждане на общото понятие „копитни животни“.

Зам.-министърът посочи,че своевременните мерки ще доведат до облекчения за фермерите, които колят дребни преживни животни около празници като Великден и Гергьовден. Той подчерта, че е важно да се намерят работещи решения, които да бъдат в полза на фермерите и да улеснят дейността им. „Същевременно трябва да гарантираме спазването на всички изисквания за безопасност на храните, ветеринарно-санитарния контрол и биосигурността“, категоричен бе проф. Неделков.

Сред основните предложения е разширяване на видовете животни, които могат да бъдат заклани в кланични пунктове, чрез въвеждане на общото понятие „копитни животни“.

Предвижда се и допълнително облекчаване на изискванията за сграден фонд и оборудване в кланичните пунктове, облекчаване на изискванията към помещенията, като ще се допуска кланичният пункт да разполага с най-малко едно помещение с ясно обособени зони. Предлагат се и по-гъвкави правила при попадане на обекти в ограничителни зони заради заразни заболявания, включително отпадане на задължителното предварително изследване на всяко животно седем дни преди придвижването. Друга промяна предвижда възможност официалният контрол в кланичните пунктове да бъде извършван и от регистрирани ветеринарни лекари при определени условия.

Представителите на браншовите организации приветстваха инициативата за промени в Наредбата и благодариха за предприетите действия. Те подчертаха, че подобно облекчаване на изискванията е очаквано от сектора от дълго време и ще допринесе за улесняване на работата на фермерите.

За прецизиране на текстовете на наредбата заинтересованите страни следва да представят писмени становища и предложения по подготвените промени. Те ще бъдат обсъдени на следваща среща, за да бъдат съобразени с практическите потребности на сектора.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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