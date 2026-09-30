Стопаните, заявили подпомагане по Еко-ПЗП за Кампания 2025, ще получат допълнително плащане

По екосхемата в края на месец май 2026 г. бяха изплатените по 80 евро на хектар

Земеделските стопани, заявили подпомагане по екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП) за Кампания 2025, ще получат допълнително плащане в размер на 43,86 евро/ха. Това е определено със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, с която общият размер на плащането по схемата достига 123,86 евро/ха.

Припомняме, че по екосхемата в края на месец май 2026 г. бяха изплатените по 80 евро на хектар.

Допълнителното плащане се осигурява чрез наличен финансов ресурс в рамките на общия бюджет за директни плащания за 2025 г. Мярката има за цел да се ограничи рискът от неусвояване на финансовия ресурс предвиден за 2025 г. Средствата се насочват към сектор „Животновъдство“ който е определен като чувствителен за страната и е в икономическа криза. То съответства на политиката на правителството за развитие и защита на селскостопанското производство в България, осигуряващо храни от първа необходимост за населението.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете ТУК.