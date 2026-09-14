От 15 септември стопаните могат да кандидатстват по извънредната помощ de minimis за 2026 г.

Заявленията за подпомагане ще се приемат в Общинските служби земеделие (ОСЗ) към областните дирекции “Земеделие“ на Министерство на земеделието и храните

От 15 септември до 2 октомври 2026 г., земеделските стопани от секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“ могат да кандидатстват по извънредната помощ de minimis за 2026 г. Срокът за кандидатстване е определен със Заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

Заявленията за подпомагане ще се приемат в Общинските служби земеделие (ОСЗ) към областните дирекции “Земеделие“ на Министерство на земеделието и храните.