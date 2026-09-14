Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

От 15 септември стопаните могат да кандидатстват по извънредната помощ de minimis за 2026 г.

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Заявленията за подпомагане ще се приемат в Общинските служби земеделие (ОСЗ) към областните дирекции “Земеделие“ на Министерство на земеделието и храните

От 15 септември до 2 октомври 2026 г., земеделските стопани от секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“ могат да кандидатстват по извънредната помощ de minimis за 2026 г. Срокът за кандидатстване е определен със Заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

Заявленията за подпомагане ще се приемат в Общинските служби земеделие (ОСЗ) към областните дирекции “Земеделие“ на Министерство на земеделието и храните.

Одобреният от УС на ДФЗ бюджет по de minimis е в размер на общо 42 600 000  евро.
Помощта се предоставя за покриване на част от производствените разходи през 2026 г. на земеделските производители, предвид затрудненията, които имат.
Финансова подкрепа ще получат животновъди, отглеждащи крави и/или юници, биволи, овце-майки и/или кози-майки и пчелни семейства, както и земеделските стопани, произвеждащи оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини), картофи, култивирани гъби, маслодайна роза и черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници).
Утвърдените единични ставки по помощта за подпомагане за едно животно и пчелно семейство са в размер на:
–    млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП) – до 70 евро;
–    биволи – до 70 евро;
–    крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП) – до 60 евро;
–    млечни крави (МлК) – до 60 евро;
–    говеда в планински райони (Г-пл) – до 60 евро;
–    месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК –РП) – до 50 евро;
–    месодайни крави (МеК) – до 35 евро;
–    овце-майки и/или кози-майки, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП) – до 11 евро;
–    овце-майки и/или кози-майки от застрашени от изчезване породи (ДПЖ-ЗП) – до 11 евро;
–    овце-майки и/или кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл) – до 8 евро;
–    овце–майки и/или кози-майки по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – до 8 евро;
–    пчелно семейство – до 6 евро;
Утвърдените единични ставки по помощта за сектор „Растениевъдство“ са в размер на:
–    оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) в отопляеми оранжерии – до 4 000 евро/ха;
–    оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) в неотопляеми оранжерии – до 2 000 евро/ха;
–    картофи  – до 700 евро/ха;
–    маслодайна роза – до 500 евро/ха;
–    култивирани гъби – до 10 евро/кв. м;
–    черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – до 300 евро/ха.
Помощта се предоставя съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2024/3118. Съгласно Регламента общият размер на помощите de minimis, предоставени от една държава членка на едно и също предприятие, не може да надхвърля 50 000 евро за период от три години.
Указанията за прилагане на помощ de minimis за 2026 г., са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“ в раздел „Схеми и мерки за подпомагане“, секция de minimis, подсекция регламент 20214/3118.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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