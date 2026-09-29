ОДБХ – Хасково затвори обект, доставящ храна на училища и детски градини

Дейността на обекта е спряна до отстраняване на констатираните несъответствия

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково затвори цех за производство на закуски в Свиленград, доставящ храна на училища и детски градини в областта. Мярката е предприета след установяване на съществени несъответствия с изискванията за хигиена и безопасност на храните.

Проверката е извършена на 24 и 25 септември 2026 г. съвместно с представители на Националната агенция за приходите (НАП) в рамките на засиления контрол на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) във връзка с началото на учебната година.

Дейността на обекта е спряна до отстраняване на констатираните несъответствия.

Контролът на БАБХ за спазване на изискванията за безопасност на храните продължава в цялата страна. При съмнение за нередност гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон 0700 122 99 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията.