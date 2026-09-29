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ОДБХ – Хасково затвори обект, доставящ храна на училища и детски градини

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Дейността на обекта е спряна до отстраняване на констатираните несъответствия

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково затвори цех за производство на закуски в Свиленград, доставящ храна на училища и детски градини в областта. Мярката е предприета след установяване на съществени несъответствия с изискванията за хигиена и безопасност на храните.

Проверката е извършена на 24 и 25 септември 2026 г. съвместно с представители на Националната агенция за приходите (НАП) в рамките на засиления контрол на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) във връзка с началото на учебната година.

Дейността на обекта е спряна до отстраняване на констатираните несъответствия.

Контролът на БАБХ за спазване на изискванията за безопасност на храните продължава в цялата страна. При съмнение за нередност гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон 0700 122 99 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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