Проф. д-р Светла Янчева: Намаляването на хранителните загуби изисква действия по цялата хранителна верига

Най-важният принцип остава превенцията – най-добрата храна е тази, която не се превръща в отпадък“, заяви изпълнителният директор на БАБХ, като подчерта необходимостта от сътрудничество между всички участници по хранителната верига при гарантиране на безопасността на храните

Намаляването на хранителните загуби изисква последователни действия, добра координация и ангажираност от всички участници по хранителната верига. Това заяви проф. д-р Светла Янчева, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), по време на конференцията „Храната за утрешния ден: решения в услуга на хората и планетата“, организирана от Българската хранителна банка.

„Когато говорим за храната на утрешния ден, всъщност говорим и за начина, по който се отнасяме към храната днес – как я произвеждаме, как я съхраняваме, как я разпределяме и какво правим с нея, когато остане излишна“, каза проф. Янчева. Тя подчерта, че загубите на храни имат социални, икономически и екологични последици, а в условията на климатични промени и ограничени природни ресурси темата придобива все по-голямо значение.

„Най-важният принцип остава превенцията – най-добрата храна е тази, която не се превръща в отпадък“, заяви изпълнителният директор на БАБХ, като подчерта необходимостта от сътрудничество между всички участници по хранителната верига при гарантиране на безопасността на храните.

Като един от практическите инструменти в тази посока проф. Янчева открои даряването и преразпределението на излишната храна, когато тя е безопасна и годна за човешка консумация. Тя посочи и значението на сътрудничеството между БАБХ и Българската хранителна банка за прилагането на изискванията за безопасност при даряването и преразпределението на храни.