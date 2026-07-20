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Премиерът: България ще насърчава инвестиции с висока добавена стойност, които водят до индустриално сътрудничество и технологичен трансфер

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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България  с нейното разположение и инфраструктура са във фокуса на редица транспортни и енергийни коридори, които имат съществено значение за повишаването на европейската конкурентоспособност

Създаването на по-добри условия за бизнес и инвестиции в България е сред водещите приоритети на правителството. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с ръководството на Американско-централноевропейската бизнес асоциация. В разговора в Министерския съвет участваха вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, както и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл.

Премиерът Радев акцентира върху ключовата роля на страната ни за европейската енергийна сигурност и за свързаността в региона. България  с нейното разположение и инфраструктура са във фокуса на редица транспортни и енергийни коридори, които имат съществено значение за повишаването на европейската конкурентоспособност. Министър-председателят специално акцентира върху стратегическото значение на Коридор №8, ползите от терминалите за втечнен газ на Гърция и Турция за енергийната диверсификация в региона и възможностите на Трансбалканския газопровод. Радев открои също потенциала на страната ни да съхранява електрическа енергия с изграждането на нови ПАВЕЦ мощности.

Министър-председателят акцентира и върху стратегическото партньорство между България и САЩ и изрази интереса на страната ни да насърчи инвестиции с висока добавена стойност. Румен Радев подчерта и че индустриалното сътрудничество и технологичния трансфер са ключови елементи в процеса на  модернизация на Българската армия.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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