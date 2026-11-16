ДФЗ публикува предварителната оценка от втория прием за млади фермери

Публикуваният списък съдържа информация относно всички подадени заявления за подпомагане и присъдения брой точки по тях

На 13 ден след приключване на приема по интервенция II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г., Държавен фонд земеделие (ДФЗ) публикува списъка с резултатите от извършената предварителна оценка от втория прием.

Припомняме, че приемът бе проведен в периода от 2 октомври до 2 ноември 2026 г. с определен бюджет за подкрепа в размер на над 115,7 млн. евро (115 766 488 евро). В рамките на посочения срок постъпиха 2 952 заявления на млади земеделски стопани, с общ размер на заявената финансова помощ 177 120 000 евро, като с това тя надвишава с повече от 50% предвидения бюджет по приема. По предварителни данни помощта ще стигне за 2/3 от подадените заявления.

Съгласно приложимото законодателство, когато заявената финансова помощ надвишава с повече от 50 на сто определения бюджет, се извършва предварителна оценка на заявленията на основата на критериите за подбор.

Публикуваният списък съдържа информация относно всички подадени заявления за подпомагане и присъдения брой точки по тях.

Списъкът е достъпен на електронната страница на Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ. В 10-дневен срок от датата на публикуването му, кандидатите могат да подадат мотивирано възражение до Държавен фонд „Земеделие“ чрез СЕУ.

По предварителни данни помощта ще стигне за 2/3 от кандидатите. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) облекчи условията за този прием и увеличи от 40 000 на 60 000 евро безвъзмездната финансова помощ. Средствата се изплащат на два етапа- 30 000 евро след одобрение на заявлението и сключване на административния договор и още 30 000 евро след изпълнение на бизнес плана. Подкрепата е насочена към млади хора, които започват самостоятелна земеделска дейност и поемат управлението и развитието на собствено стопанство. Допустими са физически лица, еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност, които са регистрирани за първи път като земеделски стопани и отговарят на определените условия.

Кандидатите трябва да имат стопанство с икономически размер над 8 000 евро и до 30 000 евро включително, измерен в стандартен производствен обем (СПО). Те трябва да представят петгодишен бизнес план, като заложените дейности и планираното развитие да бъдат реализирани в рамките на 24 месеца.

Сред ключовите изисквания е увеличаване на икономическия му размер с най-малко 4 000 евро СПО. За стопанства, които увеличават размера си само чрез пчелни семейства или едри и дребни преживни животни за мляко или месо, е предвиден по-нисък праг от 2 500 евро СПО. Подкрепата е обвързана и с реални инвестиции. В бизнес плана трябва да има инвестиции в дълготрайни материални активи на стойност най-малко 7 500 евро, или 25% от размера на първото плащане.