Абровски: Фермерите трябва да участват активно във формирането на новата ОСП

Над 100 представители на земеделския сектор обсъдиха в Монтана бъдещето на европейската земеделска политика за периода 2028–2034 г.

Бъдещето на българското земеделие трябва да се гради чрез открит диалог и с активното участие на земеделските производители. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща със земеделски производители в Монтана, посветена на бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2028–2034 г. Той изтъкна, че е важно гласът на стопаните да бъде чут при формирането на политиките в новия програмен период.

В събитието участваха и директорът на дирекция „Стратегически планове по ОСП II“ в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия (ЕК) Марио Милушев, ръководителят на Представителството на ЕК в България Йорданка Чобанова, заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев и над 100 представители на земеделския сектор.

Министър Абровски подчерта, че е важно подобни дискусии да се провеждат в различни региони на страната, да достигат до повече хора и да дават възможност за обмен на идеи, опит и конкретни предложения.

От своя страна Марио Милушев представи актуалното състояние на преговорите по новата Многогодишна финансова рамка на ЕС и предложението за ОСП за периода 2028–2034 г., предстоящите стъпки и подготовката на националните планове. Бяха разгледани и възможните промени в механизмите за подпомагане на доходите, подкрепата за младите и малките земеделски стопани, инвестициите, управлението на риска и развитието на селските райони. Той поясни, че неформалният диалог ще продължи до юни 2027 г., като след този период България ще има възможност да представи своя национален план на ЕК.

От страна на Комисията беше представена и предварителната оценка на основните предизвикателства пред българското земеделие и селските райони. Сред тях са конкурентоспособността и жизнеспособността на малките и средните стопанства, липсата на коопериране между фермерите, способността на сектора да се справя с климатичните промени, напоителната инфраструктура, развитието на селските райони и привличането на млади фермери.

При обсъждането на бъдещето европейско земеделие, ръководителят на Представителството на ЕК в България Йорданка Чобанова подчерта значението на Общата селскостопанска политика. По думите й тя е една от основополагащите политики на Европейския съюз, която и днес има ключова роля за гарантиране на продоволствената сигурност и стратегическата автономност на Европа. Тя акцентира и върху ролята на земеделските производители за устойчивостта на европейското земеделие.

По време на срещата земеделските производители имаха възможност да поставят своите въпроси и да споделят очакванията си относно бъдещата европейска земеделска политика.