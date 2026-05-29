Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Зам.-министър Якимов: Работим за реална административна реформа – по-малко бюрокрация и ясна отговорност към инвеститорите

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Ще има ресурс за разширяване на Индустриалната зона в Стара Загора, обяви той

Работим за реална административна реформа – по-малко бюрокрация, повече електронни услуги, по-бързи процедури и ясна отговорност към инвеститорите. Нашата цел е изграждането на модерна икономика, в която държавата работи в подкрепа на бизнеса, а не като пречка пред него. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов, който участва в церемонията по награждаване „Социално отговорни компании – партньор на община” за 2025 г., която се проведе в Стара Загора.

АКЦЕНТИ
Ще има ресурс за разширяване на Индустриалната зона в Стара Загора, обяви тойЯкимов подчерта, че Стара Загора заема ключово място за икономическото развитие и конкурентоспособността на България.

Той обяви, че в момента се структурира централно координационно звено към Министерския съвет под ръководството на вицепремиера по икономически въпроси, което ще координира всички стратегически инвестиционни проекти в страната. „В съвременната икономика инвестициите се насочват там, където са налице скорост, сигурност и работещи институции”, бе категоричен икономическият заместник-министър.

Якимов подчерта, че Стара Загора заема ключово място за икономическото развитие и конкурентоспособността на България.

„Регионът е не само важен икономически център, но и стратегически фактор за енергийната сигурност на страната”, допълни той. По думите му Стара Загора и регионът имат важна роля и в индустриалния и енергиен преход на България. „Той ще бъде пример за това как един енергиен регион може да се модернизира, без да губи индустриалната си мощ”, каза той и посочи, че регионът разполага с отлични възможности за развитие на индустриални зони, логистика, иновации и производства с висока добавена стойност.

Заместник-министърът заяви, че Индустриална зона „Загоре” е показателна за потенциала на района. „Със сигурност ще има ресурси за разширяване на Зоната, в това число и частта около летището. Убеден съм, че това ще е добър  пример за реализирани  предстоящи и бъдещи  инвестиции с висока добавена стойност и много нови работни места”, обяви той. „Стара Загора има потенциал да се превърне не само в двигател на индустриалната трансформация в България, но и в пример за целия регион на Югоизточна Европа”, завърши заместник-министърът.

В церемонията по награждаване, организирана от КРИБ, Красимир Якимов отличи „Суперабразив” ЕООД за социално отговорна компания, партньор на Община – Казанлък. В събитието участваха президентът Илияна Йотова, кметът на Стара Загора Живко Тодоров, областният управител Калоян Дамянов, заместник-министърът на енергетиката Любомира Ганчева и представители нa местния бизнес.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Пролетната прогноза на ЕК: Икономиката на България се забавя, инфлацията и дефицитът тръгват нагоре
Зам.-министър Ненов: Сигурната и чиста енергия е двигателят на бъдещия икономически растеж
Eвропейската мебелна индустрия призова за по-строги правила за безопасна и справедлива електронна търговия в ЕС
Въгледобивната индустрия: Струва ли си цената?
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Зам.-министър Якимов: Работим за реална административна реформа – по-малко бюрокрация и ясна...
АктуалноАкцентиЛов и Риболов
БАБХ започва ваксинация на лисиците срещу бяс в 23 области на страната
АктуалноАкцентиРегиони
България и Турция поставят акцент върху ключови инфраструктурни проекти и облекчаване на...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Европейските знаци за качество: Къде е България на картата на вкусовете?
АктуалноАкценти
ДФЗ преведе над 7, 6 милиона евро по екосхемата за биологично животновъдство

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама