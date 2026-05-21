Въглеродно земеделие
ДФЗ изплати над 15,95 милиона евро на производителите на протеинови култури

Ставката за Кампания 2025 г. е в размер на 131,90 евро на хектар

Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ) преведе над 15,95 млн. евро (15 950 916,49 евро) по интервенцията „Обвързано с доходите подпомагане за протеинови култури“ (ИПК), за Кампания 2025. Финансова подкрепа получиха 13 495 земеделски стопани, които отглеждат фасул (за зърно), леща, нахут, грах за зърно (зимен и пролетен),  фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан, както и смески от тях.

Ставката за Кампания 2025 г. е в размер на 131,90 евро на хектар. Тя е определена със заповед на министъра на земеделието и храните, публикувана на сайта на ДФЗ.

Право на финансова подкрепа имат земеделски стопани, които отговарят на изискванията на чл. 35 от Наредба 3 от 10.03.2023 г. Те трябва да обработват най-малко 0,5 хектара, (заедно или по отделно) с протеинови култури, а площите им да са допустими за подпомагане по ОПДУ.

Припомняме, че в изпълнение на разпоредбите на приложимото законодателство, от изплатените суми са удържани и средствата в размер на 1,5 на сто от сумата за подпомагане, които представляват приноса на всеки земеделски стопанин към Взаимоспомагателния фонд.

Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

