Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

БАБХ започва ваксинация на лисиците срещу бяс в 23 области на страната

АктуалноАкцентиЛов и Риболов
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Българската агенция по безопасност на храните напомня, че бясът е опасно вирусно заболяване, което засяга всички бозайници, включително човека

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва извършване на орална ваксинация на лисиците срещу бяс. Инициативата е част от Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на заболяването бяс, разработена и изпълнявана от Агенцията от 2009 г. Кампанията ще се проведе в 50-километровата ваксинална зона по северната, западната и южната сухопътна граница на страната, както и в 20-километровата зона по поречието на река Дунав, като обхваща общо 23 области в страната.

АКЦЕНТИ
Българската агенция по безопасност на храните напомня, че бясът е опасно вирусно заболяване, което засяга всички бозайници, включително човекаПримамките ще бъдат разпръснати на територията на областите Перник, Кюстендил, Смолян, Кърджали, Хасково, Добрич, Силистра, Видин, Монтана, Благоевград, Пазарджик, Ямбол, Бургас, Пловдив, Стара Загора, София област, околностите на София-град, Шумен, Разград, Русе, Велико Търново, Плевен и Враца. Ваксини няма да бъдат разпръсквани над населени места и водоеми. В районите около София и около АЕЦ „Козлодуй“, както и в нелетателните зони, примамките ще бъдат разпространявани ръчно от специално обучени лица.

Около 1,5 млн. ваксинални примамки ще бъдат разпространени от въздуха чрез специално оборудвани самолети със система за автоматично разпръскване. Ваксинацията ще стартира от летище Сапарева баня, област Кюстендил, и летище Балчик, област Добрич, и ще продължи до края на месец юни 2026 г., в зависимост от атмосферните условия.

Примамките ще бъдат разпръснати на територията на областите Перник, Кюстендил, Смолян, Кърджали, Хасково, Добрич, Силистра, Видин, Монтана, Благоевград, Пазарджик, Ямбол, Бургас, Пловдив, Стара Загора, София област, околностите на София-град, Шумен, Разград, Русе, Велико Търново, Плевен и Враца. Ваксини няма да бъдат разпръсквани над населени места и водоеми. В районите около София и около АЕЦ „Козлодуй“, както и в нелетателните зони, примамките ще бъдат разпространявани ръчно от специално обучени лица.

Ваксиналните примамки са с формата на кубче и специфична миризма, която привлича хищниците. На гражданите в районите, в които се провежда оралната ваксинация, се препоръчва при случаен контакт с примамка да потърсят консултация с лекар. Препаратите не представляват опасност за здравето на останалите диви животни.

Ефективността на кампанията се проследява чрез контрол върху приемането на ваксиналните примамки и серологичен надзор чрез установяване на антитела срещу вируса на бяса в кръвни проби от ваксинирани животни.

Българската агенция по безопасност на храните напомня, че бясът е опасно вирусно заболяване, което засяга всички бозайници, включително човека. Основен резервоар на заболяването у нас са дивите хищници – главно лисиците и в по-малка степен чакалите. Стратегията на България за превенция и изкореняване на заболяването включва орална ваксинация на лисиците и ежегодна ваксинация на кучетата.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Над 1,8 тона храни са възбранени при акция на БАБХ, СДВР и НАП
Министър Абровски: „Субсиевъдите“ са „кърлеж“, който ще бъде отстранен от тялото на българското земеделие
Проф. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на БАБХ
Над 6,8 тона негодни храни в Костинброд ще бъдат унищожени
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиЛов и Риболов
БАБХ започва ваксинация на лисиците срещу бяс в 23 области на страната
АктуалноАкцентиРегиони
България и Турция поставят акцент върху ключови инфраструктурни проекти и облекчаване на...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Европейските знаци за качество: Къде е България на картата на вкусовете?
АктуалноАкценти
ДФЗ преведе над 7, 6 милиона евро по екосхемата за биологично животновъдство
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Министър Абровски: Установихме незаконна сеч и строителство в горски имот край „Златни...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама