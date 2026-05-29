БАБХ започва ваксинация на лисиците срещу бяс в 23 области на страната

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва извършване на орална ваксинация на лисиците срещу бяс. Инициативата е част от Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на заболяването бяс, разработена и изпълнявана от Агенцията от 2009 г. Кампанията ще се проведе в 50-километровата ваксинална зона по северната, западната и южната сухопътна граница на страната, както и в 20-километровата зона по поречието на река Дунав, като обхваща общо 23 области в страната.

Около 1,5 млн. ваксинални примамки ще бъдат разпространени от въздуха чрез специално оборудвани самолети със система за автоматично разпръскване. Ваксинацията ще стартира от летище Сапарева баня, област Кюстендил, и летище Балчик, област Добрич, и ще продължи до края на месец юни 2026 г., в зависимост от атмосферните условия.

Примамките ще бъдат разпръснати на територията на областите Перник, Кюстендил, Смолян, Кърджали, Хасково, Добрич, Силистра, Видин, Монтана, Благоевград, Пазарджик, Ямбол, Бургас, Пловдив, Стара Загора, София област, околностите на София-град, Шумен, Разград, Русе, Велико Търново, Плевен и Враца. Ваксини няма да бъдат разпръсквани над населени места и водоеми. В районите около София и около АЕЦ „Козлодуй“, както и в нелетателните зони, примамките ще бъдат разпространявани ръчно от специално обучени лица.

Ваксиналните примамки са с формата на кубче и специфична миризма, която привлича хищниците. На гражданите в районите, в които се провежда оралната ваксинация, се препоръчва при случаен контакт с примамка да потърсят консултация с лекар. Препаратите не представляват опасност за здравето на останалите диви животни.

Ефективността на кампанията се проследява чрез контрол върху приемането на ваксиналните примамки и серологичен надзор чрез установяване на антитела срещу вируса на бяса в кръвни проби от ваксинирани животни.

Българската агенция по безопасност на храните напомня, че бясът е опасно вирусно заболяване, което засяга всички бозайници, включително човека. Основен резервоар на заболяването у нас са дивите хищници – главно лисиците и в по-малка степен чакалите. Стратегията на България за превенция и изкореняване на заболяването включва орална ваксинация на лисиците и ежегодна ваксинация на кучетата.