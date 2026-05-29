България и Турция поставят акцент върху ключови инфраструктурни проекти и облекчаване на трафика по границата

Мариана Климентиева
В условията на променена глобална логистична обстановка България и Турция се утвърждават като държавите с най-значим капацитет за поемане на стокооборота и пътникопотока от Близкия изток към Европа. Това бе коментирано по време на среща на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев с извънредния и пълномощен посланик на Република Турция у нас Н. Пр. Мехмет Саит Уянък.

Двамата обсъдиха ситуацията, свързана с управление на трафика през предстоящия летен сезон, след като статистиката отчете рекордните 11 милиона пътници и 4 милиона превозни средства, преминали през границата за миналата година. Министър Пеев подчерта, че трябва да се търсят прагматични решения за облекчаване на преминаването през ГКПП „Капитан Андреево – Капъкуле“.

Акцент в разговора беше поставен върху развитието на железопътната свързаност, която да отговори на нарастващия пазарен интерес. Изтъкнато беше значението на стратегическия проект за нова железопътна връзка между двете страни (Ямбол – Лесово), който се разглежда като приоритетен за регионалната сигурност и е част от усилията за свързване на Централна Азия с Европа.

Турската страна приветства българските усилия за подобряване на инфраструктурата, като отбеляза, че изграждането на новите преходи ще привлече още по-голям обем товари и ще предостави възможност за увеличаване на интермодалните превози в региона.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

