Помощ de minimis в размер на 9 000 евро ще получат пчеларите, произвеждащи „Странджански манов мед"

Помощта за производител е в размер на 905 евро с ДДС

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (УС на ДФЗ) утвърди до 9 000 евро помощ de minimis за 2026 г. за земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на качеството на защитено наименование за произход „Странджански манов мед“ /„Манов мед от Странджа“.

На подпомагане подлежат производители на „Странджански манов мед“, които имат сключен договор за контрол за съответствие на продукта с одобрена спецификация с контролиращо лице, както и да са вписани в публичните електронни регистри на производителите на съответните продукти със защитени наименования, които се поддържат на интернет страницата на МЗХ.

Помощта за производител е в размер на 905 евро с ДДС и се предоставя за покриване на разходи за контрол за съответствие с продуктова спецификация, включваща разходи за задължителна годишна проверка на място от контролиращото лице за контрол за съответствие и лабораторен анализ на продукта при направената годишна проверка.

ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в МЗХ ще изготви указания за предоставяне на помощта.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

