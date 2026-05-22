Помощ de minimis в размер на 9 000 евро ще получат пчеларите, произвеждащи „Странджански манов мед“

Помощта за производител е в размер на 905 евро с ДДС

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (УС на ДФЗ) утвърди до 9 000 евро помощ de minimis за 2026 г. за земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на качеството на защитено наименование за произход „Странджански манов мед“ /„Манов мед от Странджа“.

На подпомагане подлежат производители на „Странджански манов мед“, които имат сключен договор за контрол за съответствие на продукта с одобрена спецификация с контролиращо лице, както и да са вписани в публичните електронни регистри на производителите на съответните продукти със защитени наименования, които се поддържат на интернет страницата на МЗХ.

Помощта за производител е в размер на 905 евро с ДДС и се предоставя за покриване на разходи за контрол за съответствие с продуктова спецификация, включваща разходи за задължителна годишна проверка на място от контролиращото лице за контрол за съответствие и лабораторен анализ на продукта при направената годишна проверка.

ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в МЗХ ще изготви указания за предоставяне на помощта.