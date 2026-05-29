Европейските знаци за качество: Къде е България на картата на вкусовете?

С 76 регистрации в eAmbrosia страната ни показва сериозно присъствие при вината, но истинските кулинарни съкровища все още чакат бизнесът и държавата да ги превърнат в печеливши регионални брандове

Европейските символи за качество се утвърдиха като мощен инструмент за добавена стойност, пазарен престиж и защита от имитации. За страни като Италия, Франция и Испания тези знаци носят милиардни приходи и развиват цели региони. Къде обаче е България на тази карта на вкусовете и защо потенциалът ни остава до голяма степен нереализиран? Към средата на 2026 година страната ни има общо 76 регистрирани записа в европейския регистър eAmbrosia. На пръв поглед цифрата изглежда солидна, но детайлният преглед на статистиката разкрива сериозен дисбаланс и структурни предизвикателства пред родното производство.

Включването в Европейския регистър на защитените селскостопански продукти спомага за защитата на наименованията на определени продукти и за популяризиране на уникалните им характеристики, свързани с географския им произход и традиционните умения, използвани при тяхното производство. Благодарение на географските означения потребителите могат да имат доверие, че дадените продукти са качествен, а производителите — да реализират по-добре продукцията си.

Статистическото разпределение показва сериозна доминация на лозаро-винарския сектор

Разпределението на българските защитени продукти в Европейския съюз показва ясна тенденция. Лозаро-винарският сектор е бил най-активен през годините, докато традиционните ни храни едва наскоро започнаха да правят по-решителни крачки напред. От общо 76-те записа за страната ни, лъвският пай се пада на вината и високоалкохолните напитки.

В най-високата категория, която гарантира Защитено наименование за произход (ЗНП), при храните и селскостопанските продукти България има общо четири вписвания: „Българско кисело мляко“, „Българско бяло саламурено сирене“, „Странджански манов мед“ и „Български розов цвят“. Към тях в регистъра се числят и 52 наши специфични вина от по-тесни лозаро-винарски микрорайони. При схемата ЗНП връзката с региона е най-тясна, като абсолютно всички етапи на производство, преработка и самите суровини задължително произхождат от конкретната територия.

Втората категория, включваща Защитените географски указания (ЗГУ), обхваща общо 5 български registrations. Тук попадат двете големи винени области – „Тракийска низина“ и „Дунавска равнина“, както и три емблематични продукта: „Горнооряховски суджук“, „Българско розово масло“ и „Странджански билков чай“. При тази схема изискванията са по-гъвкави – достатъчно е поне един от етапите на производство или преработка да се извършва в съответния географски район.

Други 12 вписвания в eAmbrosia попадат под определението Географско указание (ГУ), което е специфичната правна категория за спиртни напитки. Тук са заведени традиционните ни гроздови и плодови ракии от региони като Сунгурларе, Бургас и Сливен.

Извън чисто географските схеми, България залага и на категорията Храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ), където традиционно се нареждат емблематичните ни месни деликатеси като филе „Елена“, луканка „Панагюрска“, роле „Трапезица“, кайсерован врат „Тракия“ и пастърма. Тези продукти обаче се пазят в Брюксел заради традиционната си рецепта и технология, а не заради конкретния географски произход на месото.

Стратегическият пробив в млечния бранш даде пример за целия сектор

Дълги години месопреработвателите от Горна Оряховица държаха единствената защитена българска марка за храна в Брюксел. Истинският тласък за родното земеделие дойде с официалното вписване на българското кисело мляко и бялото саламурено сирене като защитени наименования за произход.

Този акт наложи изключително строги правила на пазара. Той задължи мандрите да използват само сто процента български суровини от ферми, в които животните се хранят предимно с местни фуражи. Също така се заложи изискването за влагане на автентична микрофлора със специфичните за страната ни закваски. Успехът доказа, че когато преработватели, фермери и държавни институции работят в една посока, българският бранд може да получи най-високото признание.

Бъдещето на българските марки изисква сериозен маркетинг и потребителска култура

Сама по себе си регистрацията в европейския регистър не гарантира автоматични продажби. Голямото предизвикателство пред българския агросектор сега е повишаването на потребителската култура на вътрешния и международния пазар. Купувачът трябва да бъде научен да търси жълто-червения (за ЗНП) и синьо-жълтия (за ЗГУ) знак на Европейския съюз върху опаковките. Тези символи са гаранция, че продуктът не е просто имитация с българско знаме на етикета, а автентична и контролирана храна.

Потенциалът на страната ни е огромен. Продукти като Реселешкия лук, Смилянския фасул, Куртовския розов домат и редица специфични месни деликатеси от Родопите и Еленския балкан чакат своя ред. Дали ще превърнем тези кулинарни съкровища в работещие и печеливши регионални брандове, зависи единствено от готовността на сектора да инвестира в съвместна работа и гарантирано качество.