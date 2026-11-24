ДФ „Земеделие“ изплати над 1,4 млн. евро на бенефициери по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 1,4 млн. евро (1 473 164 евро) по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА 2021–2027 г.). Средствата са насочени към развитие на рибарството и аквакултурите, модернизация на пристанищната инфраструктура, преработка и предлагане на пазара на рибни продукти, както и към насърчаване на устойчивата синя икономика.

По мярка 1.1.1 „Подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища, рибните борси, местата за разтоварване и лодкостоянките, с цел да се улесни разтоварването и съхранението на нежелания улов“ са изплатени общо 479 754 евро за 2 проекта. От тях 472 021 евро са предоставени на община Созопол за ремонт и рехабилитация на съществуващата пристанищна инфраструктура в гр. Черноморец, а 7 733 евро – на община Бяла под формата на авансово плащане за модернизация и оборудване на Рибарско пристанище „Чайка“ “, гр. Бяла, област Варна.

Финансова подкрепа в размер на 408 923 евро е предоставена на 9 местни инициативни групи по мярка 3.1.3 „Изпълнение на стратегии за Водено от общностите местно развитие“. Средствата са насочени към осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони, както и към насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури.

По мярка 2.2.1 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ са изплатени 385 068 евро на бенефициер за производство на замразено месо и черен дроб от рапани. Финансова помощ в размер на 89 085 евро е предоставена по мярка 1.1.2 „Подкрепа за подобряване на икономическия и социалния статус на операторите в риболова“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за извършване на ремонтни и инвестиционни дейности на борда на риболовен кораб.

По мярка 2.2.2 „Предлагане на пазара“ са изплатени на бенефициер 82 364 евро за стимулиране на продажбите на българска продукция от риба и рибни продукти.

24 432 евро са преведени на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по мярка 4.1.1 „Морско наблюдение“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за надграждане на информационна система „Интегрирано българско морско наблюдение“.

По мярка 2.1.2 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ са изплатени 3 583 евро. Подпомагането е под формата на компенсации за производители на аквакултури от риба за прилагане на методи за производство, съвместими със специфичните нужди на околната среда и изискванията за управление на защитените територии и зоните от мрежата „НАТУРА 2000“. Компенсациите са за нанесени сериозни щети от голям и малък корморан, къдроглав и розов пеликан, сива чапла и видра в стопанствата за производство и отглеждане на аквакултури.