На 27 ноември Българската православна църква почита свети Теодосий Търновски – един от най-значимите български духовници от XIV век и основател на Търновската книжовна школа

На 27 ноември Българската православна църква почита паметта на свети преподобни Теодосий Търновски – духовник и книжовник, чието име остава трайно свързано с развитието на българската духовна и книжовна традиция през XIV век. Той живее във време, когато Търново е столица на Второто българско царство и един от големите политически и културни центрове на православния свят.

Пътят към Търново

Теодосий се ражда в Търновската област, а още от ранните си години избира духовния живот. Търси учители и духовни наставници и прекарва години в различни манастири, където се посвещава на молитва, пост и книжовна дейност. По-късно се установява край Търново и основава манастир, който се превръща в център на духовен живот и просвета. Именно около Теодосий се събират ученици и книжовници, сред които е и патриарх Евтимий Търновски – една от най-значимите фигури в българската средновековна книжовност.

Търновската книжовна школа

С дейността на Теодосий Търновски се свързва началото на Търновската книжовна школа – важен център на православната култура и книжнина. В манастирите около Търново се преписват и превеждат книги, обучават се духовници и се развива книжовна дейност. Постепенно Търново се утвърждава като значим център на православната духовност. След смъртта на Теодосий неговото дело е продължено от патриарх Евтимий Търновски. Той развива книжовната традиция и извършва значима езикова и правописна реформа, известна като Евтимиева реформа. Така духовното наследство на Теодосий се превръща в основа за едно от най-значимите книжовни движения в средновековна България.

Духовна опора във време на изпитания

XIV век е период на сериозни изпитания за българската държава и православния свят. В този контекст манастирите и книжовните средища имат не само религиозна, но и културна роля. Те съхраняват книги, знания и традиции и подготвят духовници и книжовници, които продължават да предават наученото. Теодосий Търновски посвещава живота си именно на тази духовна мисия – чрез вяра, образование и книжовност да укрепва общността и да съхранява православната традиция.

Паметта за светеца

Свети Теодосий Търновски умира през 1363 г. в Константинопол, където е погребан в църквата „Св. Мамант“. Неговото дело обаче остава свързано преди всичко с Търново и с развитието на българската средновековна книжовност. Днес името му напомня за времето, когато книгата, манастирът и училището са били сред основните пазители на духовната памет. 27 ноември е повод да си припомним, че българската културна история е изградена не само от владетели и военни победи, но и от духовници, учители и книжовници, които са съхранявали знанието и са го предавали на следващите поколения.