Земеделските стопани следва да докажат, че в периода от 1 февруари 2026 г. до 31 януари 2027 г., са реализирали добитата продукция от заявените за подпомагане площи

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува електронните образци на документите за доказване на реализираната продукция и за удостоверяване на използвания посевен и посадъчен материал по интервенциите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2026. Бланките са налични за изтегляне на интернет страницата на институцията.

Земеделските стопани следва да докажат, че в периода от 1 февруари 2026 г. до 31 януари 2027 г., са реализирали добитата продукция от заявените за подпомагане площи. За целта следва да въведат в електронните бланки данните от счетоводните си документи. Изискването е разписано в чл. 33 от Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в СПРЗСР 2023-2027, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Удостоверяването на реализираната продукция чрез представяне на съответните документи е задължително за интервенциите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци – ИП, ИОП, ИЗ-ДККП, ИЗ-МЗДП, ИЗ-П и ИЗ-ЛЧ. Изискването не се прилага за интервенциите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ИП-Н), за подпомагане на доходите в планинските райони (ИЗП-пл) и за производство на семена от картофи (ИЗ-ПСК). За последната интервенция необходимата информация се набавя по служебен път от ДФЗ.

Използваният посевен и посадъчен материал се потвърждава по три начина, съгласно цитирания по-горе нормативен акт.

Необходимо е да бъде попълнен електронен опис по образец на документите, сертификатите, официалните етикети и опаковките за използваните сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал, който да бъде разпечатан и заверен от агроном. Към описа трябва да се приложи и копие от дипломата на агронома, извършил заверката. Кандидатите за подпомагане, които са произвели посевен или посадъчен материал за собствено ползване, следва да опишат наличните фирмени документи за това производство. Стопаните имат възможност и да предоставят фактури за закупен посевен и/или посадъчен материал за засетите или засадени култури, за които нямат гореизброените документи.

Условието за документиране на използвания посевен и/или посадъчен се отнася за земеделските стопани, които са заявили следните интервенции:

• Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ИП-Н) – за насажденията, създадени след 14.03.2023 г.;

• Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) – (ИЗ-ДККП);

• Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер) (ИЗ-П);

• Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън);

• Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (ИЗ-МЗДП);

• Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство (ИОП).

Уточняваме, че за Кампания 2026, попълнените електронни описи по образец и копия на съответните документи, се подават в Териториалните звена на ДФ „Земеделие”, в периода от 1 януари 2027 г. до 31 януари 2027 г. Там, земеделските стопани следва да подпишат и Декларация по чл. 33, ал. 1 от Наредба № 3 от 10.03.2023 г.

За улеснение на всички кандидати, в съответните секции на интервенциите, на интернет страницата на ДФЗ, е наличен електронен калкулатор, с помощта на който е възможно превръщането на бройките семена в грамове, според вида на използваните семена.