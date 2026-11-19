За поредна година е осигурен финансов ресурс, помощта по ПНДЖ3 да се разплати в цялост, а не на отделни траншове

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) продължава изплащането на субсидиите по директни плащания, в съответствие с обявения Индикативен график за Кампания 2026. Две седмици по-рано от определения в графика краен срок, общо 4050 фермери, заявили интервенцията „Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството“ (ПНДЖ3) през тази година, получиха над 8,8 (8 853 117) млн. евро.

Размерът на финансовата помощ за едно допустимо за подпомагане животно е 21 евро. Ставката е определена със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, публикувана на сайта на ДФЗ .

За поредна година е осигурен финансов ресурс, помощта по ПНДЖ3 да се разплати в цялост, а не на отделни траншове.